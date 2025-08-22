Em SP, Scanntech (In) Motion reúne mais de 4 mil líderes para debater futuro do varejo alimentar

A cada dia, novos comportamentos surgem. Do “pistache em tudo” ao “morango do amor”, a demanda por produtos diferentes mexe não só com corações e mentes, mas também com os rumos do varejo e da indústria. Transformações tecnológicas e sociais cada vez mais rápidas estão mudando o panorama do setor.

Diante disso, como conhecer melhor o consumidor e entregar o que ele precisa, gerando valor para todos? Essas foram as perguntas centrais da quarta edição do (In) Motion, evento da Scanntech que reuniu mais de 4 mil executivos e líderes de varejo e indústria de bens de consumo no Distrito Anhembi, em São Paulo, no dia 13 de agosto.

A conferência reforçou o status da Scanntech como centro de debates, combinando repertório global, provocações estratégicas e demonstrações práticas de soluções. Entre os convidados, subiram ao palco o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, o fundador do Shazam, Chris Barton, e o tenista Andre Agassi, vencedor de oito Grand Slams.

Confira, no vídeo a seguir, como foi o evento:

Os desafios do varejo

O cofundador da Scanntech Benny Szylkowski deu o tom ao destacar o cenário complexo atual. “A margem do varejo está ficando cada vez mais apertada, o sortimento está mais complexo, e o cenário macroeconômico traz uma das maiores taxas de juros do mundo. Em meio a isso tudo, temos que ser rentáveis – e, portanto, cada vez mais eficientes”, disse. “Eficiência é quando o cliente sai satisfeito e o EBITDA também.”

Como funciona a Scanntech

A Scanntech é uma plataforma de tecnologia que apoia o varejo e a indústria de bens de consumo massivo a tomarem melhores decisões, com soluções estratégicas e táticas. São 13,5 bilhões de tíquetes de compra por ano, representando mais de R$ 1 trilhão, coletados em 60 mil pontos de venda no Brasil.

São mais de 30 módulos de tecnologia que combinam profundidade, velocidade e precisão. “O consumidor está cada vez mais no centro, mas para colocá-lo lá é preciso gestão colaborativa entre varejo, distribuidor e indústria”, disse Raul Polakof, CEO da Scanntech.

Valéria Berlfein, diretora de produto Shopper & CRM, reforçou que os dados são analisados de forma anonimizada. “Não importa se quem está comprando é o João, o Guilherme, a Maria ou a Beatriz: o que importa é entender como a pessoa compra, o que compra, onde e por quanto compra.”

Consumidor no centro

O foco do evento foi o consumidor conectado – que mistura canais, muda de comportamento rapidamente e espera experiências fluidas e personalizadas. Peter Fader, professor da Wharton School, provocou: “Mas nem todos os consumidores merecem estar no centro da sua estratégia. Você não deve amar todos os seus clientes.”

Segundo dados da Scanntech, dos 170 milhões de shoppers no Brasil, 10% concentram 60% das vendas. Identificar esses consumidores mais valiosos e frequentes é chave para o crescimento.

Métricas, IA e economia

Valéria Berlfein defendeu que frequência, recência e valor de compra são métricas mais relevantes do que o tíquete médio.

Pedro Fernandes, da McKinsey, destacou que hábitos digitais adquiridos nos últimos anos vieram para ficar, mas nem sempre são a melhor forma de gerar confiança.

Já Maurício Martiniano, do Google, falou sobre inteligência artificial e previu que até 2030, 40% das transações de e-commerce poderão ser autônomas, impulsionadas por agentes de IA.

Henrique Meirelles projetou alta no consumo no curto prazo, mas alertou para riscos fiscais que podem elevar a taxa Selic, hoje em 15% ao ano.

Inspiração e inovação

Chris Barton contou como transformou o Shazam em uma das maiores aquisições da Apple, apesar de diagnósticos de dislexia e descrédito inicial. Sua fórmula: começar do zero, basear-se em verdades simples, aplicar persistência criativa e conectar-se às emoções.

Andre Agassi, por sua vez, compartilhou lições das quadras e dos negócios. “Invisto em pessoas, não em coisas. Dá para fazer negócios ruins com pessoas boas, mas não bons negócios com pessoas ruins”, disse.

Prêmio (IN) NOVA

No evento também aconteceu a segunda edição do Prêmio (IN) NOVA, concedido pela Scanntech, em parceria com a McKinsey e o Google aos produtos mais inovadores da temporada. A após etapa quantitativa, a banca é composta por fortes nomes do mercado e da academia: Marco Bebiano (Google), Fátima Merlin (ConnectShopper), Carlos Correa (Apas), Luiz Guedes (FIA) e Fernando Nascimento (FIA).

O Embalixo Oceano, feito com plástico retirado dos mares, venceu a categoria Limpeza e ganhou destaque de Impacto Social.

Na categoria de Limpeza além do Embalixo Oceano, tivemos a linha de lavanderia da Vinagreen e a esponja da Limppano voltada para fritadeiras elétricas em 2º e 3º lugar respectivamente.

No segmento de bebidas o ouro foi do Johnnie Walker Blonde & Citrus, enquanto os Coquetéis Alcóolicos Chilli Beans ficaram com a prata. O terceiro lugar, por sua vez, foi do Campari Cask Tales,

Na categoria de Limpeza além do Embalixo Oceano, tivemos a linha de lavanderia da Vinagreen e a esponja da Limppano voltada para fritadeiras elétricas em 2º e 3º lugar respectivamente.

Diversidade

A categoria de perfumaria teve quatro menções. O produto mais inovador, segundo os jurados, foi o Modelador Gelatina Kolene Cachinhos com Glitter biodegradável, com o Hidratante Facial Garnier Toque Seco e a linha Resgate Imediato, da Eudora Siáge completando o pódio. Além disso, um prêmio inédito foi concedido neste ano: o destaque em diversidade e inclusão, recebido pela Tinta para Cabelo Embelleze Maxton Chocolate Amargo. “Foi um produto que chamou muito a atenção dos jurados e por isso resolvemos criar a categoria especial”, justificou Mario Ruggiero, vice-presidente de Customer Business Growth da Scanntech.