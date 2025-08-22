Melhores dos Negócios Internacionais 2025: o passo a passo para inscrever sua empresa

A próxima edição do prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025 acontece em dezembro, em Paulo, e as inscrições para participar do evento já estão abertas. Realizada pela ApexBrasil em parceria com a EXAME, a premiação reconhece as empresas que têm se destacado no mercado global, além de reforçar o protagonismo do Brasil no comércio exterior.

A premiação conta com 18 categorias. Veja como se inscrever:

Quais são os critérios?

Podem se inscrever empresas, cooperativas, startups, comerciais exportadoras, entidades dos setores, fundos de participação e sociedades de investimentos que se destacaram com iniciativas transformadoras para o fortalecimento da posição do Brasil no mercado internacional.

É preciso atender aos requisitos da categoria desejada e listadas no regulamento - disponível aqui. É possível, inclusive, inscrever-se em mais de uma categoria. Caso haja esse interesse, a empresa deve seguir com uma nova inscrição.

Passo a passo para inscrição

Clique no botão "Inscreva sua empresa aqui" Preencha os campos indicados na ficha de identificação; Assinale a declaração de veracidade das informações enviadas; Assinale a declaração de consentimento de uso e compartilhamento de dados; Selecione a categoria desejada e preencha o formulário; Preencha todos os campos obrigatórios e finalize a inscrição; Após o envio da inscrição, a empresa receberá confirmação por e-mail.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 7 de setembro.