Saúde e bem-estar animal: conheça a empresa líder do setor

Celebrando dez anos desde a oferta de ações que a tornou a maior empresa dedicada à saúde animal do mundo, a Zoetis investe mais de meio bilhão de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, vacinas, equipamentos diagnósticos, entre outros, conforme seu propósito de fortalecer o mundo e a humanidade por meio do avanço no cuidado com os animais.

“Esse propósito se torna ainda mais relevante quando percebemos que muitos animais não estão recebendo os devidos cuidados de saúde”, diz Luis Xavier Rojas, diretor-presidente da Zoetis Brasil.

Por essa razão, a companhia atua para ampliar o conhecimento e prover soluções cada vez mais inovadoras para que os médicos-veterinários, produtores e tutores de animais possam compreender a importância do ciclo de cuidado contínuo, que envolve a prevenção, o diagnóstico preciso e precoce e o tratamento correto. “Predizer, prevenir, diagnosticar e tratar são os pilares essenciais quando falamos em saúde animal e a Zoetis trabalha para fornecer as melhores soluções para os animais e as pessoas que cuidam deles”, enfatiza Rojas.

Legitimar esse propósito no mercado nacional é um desafio enorme, já que o Brasil tem a terceira maior população de animais de companhia do mundo, mas ocupa somente a sexta colocação no mercado de saúde animal. O Brasil também é recordista na população de animais de produção: em termos globais, o país contempla alguns entre os maiores rebanhos de bois, suínos e de aves.

Trabalho integrado traz soluções efetivas Entre os 215 milhões de habitantes do Brasil, existem pelo menos 149,6 milhões de animais de estimação, segundo dados da última edição do Censo PET, realizado pelo Instituto PET Brasil em 2021.

“De fato, o Brasil possui uma grande quantidade de animais de estimação, mas que ainda carecem de tratamento e acompanhamento contínuo com médicos-veterinários”, aponta Rojas. “Buscamos compartilhar conhecimento com veterinários e tutores de forma a elevar a condição de saúde dos animais.”

“Normalmente se pensa que a saúde animal se baseia apenas em prevenção [com vacinas] e tratamentos [com antibióticos e outros medicamentos]. Mas existem também duas etapas anteriores nesse ciclo de cuidado: a predição e a detecção, que envolvem testes sanguíneos e genéticos equivalentes aos que os humanos fazem”, explica o diretor-presidente da Zoetis Brasil. “Esses cuidados podem garantir uma vida mais longeva e saudável para os animais e, no caso dos animais de produção, uma vida mais produtiva também.”

Acreditar na evolução dos cuidados com os animais como meio para fortalecer o mundo e a humanidade também tem se mostrado um ótimo negócio. Só em 2022, a Zoetis reportou um crescimento operacional de 8%, fechando o ano com um faturamento de mais de US$ 8 bilhões. Esse número é um salto em relação ao que a empresa faturava há dez anos, quando deixou de ser uma divisão de saúde animal da Pfizer para se tornar uma empresa independente.

“O sucesso global da Zoetis tem muito a ver com o sucesso da companhia aqui no Brasil, o terceiro maior mercado da empresa após Estados Unidos e China. O engajamento dos nossos colaboradores brasileiros foi fundamental para esse resultado”, explica Rojas. “Ter uma estratégia de inovação robusta e foco no cliente são os nossos grandes drivers, mas nada disso daria certo sem um trabalho de equipe forte como o que temos aqui.”

Olhando para o futuro, o executivo informa que o Brasil deve continuar tendo destaque nos resultados da companhia, considerando o potencial que o país tem em termos de clima, expertise em agropecuária e amor pelos animais.

“A área de saúde animal vem desempenhando um papel cada vez maior no bem-estar e longevidade dos pets”, complementa Renato Vilas Boas, diretor financeiro sênior da Zoetis. “Em animais de produção, a boa saúde animal permite ganhos de produtividade com redução no consumo de grãos e água, portanto com ganhos importantes em sustentabilidade. Isso é resultado do investimento em tecnologia, nutrição e saúde dos rebanhos, atendendo a rigorosos requisitos de vigilância sanitária”, conclui o executivo, destacando que essa cadeia de dedicação de cuidados aos animais e àqueles que cuidam deles traz impactos concretos para um futuro sólido, saudável e cada vez mais sustentável.