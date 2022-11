Salon Line: a estratégia que alçou a marca ao nível de gigantes mundiais da beleza

Nos anos 1990, era difícil imaginar que uma marca de beleza 100% brasileira conseguiria competir de igual para igual com as gigantes multinacionais líderes de mercado. Mas a Salon Line provou que é possível. Esse ano, a marca comemora seus 27 anos com um estrondoso sucesso no universo digital, mais de 400 produtos nas 16 linhas no portfólio e, principalmente, ocupando o posto de queridinhas das brasileiras quando o assunto é beleza.

Para a diretora de marketing Kamila Fonseca, a marca tem tanto a comemorar porque, desde sempre, se dedicou a ouvir suas consumidoras e entender suas necessidades. Essa estratégia ajudou a Salon Line a criar soluções personalizadas para a mulher brasileira, independentemente se ela prefere alisar, colorir ou assumir os crespos naturais.

“Entender a mulher brasileira que trabalha, estuda, tem mais de um emprego, família para cuidar, que pega condução diariamente e ainda assim quer cuidar da sua autoestima é o que nos permite entregar os melhores produtos com o melhor custo-benefício para elas”, explica a executiva, destacando que a Salon Line recebe, todos os dias, mais de 2.500 contatos das consumidoras nos seus canais de atendimento – o que inclui redes sociais, onde a marca está presente pelo menos desde 2011.

A voz das consumidoras

Para transformar esses contatos em insights e resultados, a Salon Line tem investido em tecnologia como nunca, o que a levou fechar 2020 e 2021 com crescimentos expressivos, apesar da pandemia.

Hoje, segundo a Nielsen, a marca já lidera a categoria de pós-xampu nas perfumarias. No TikTok, a Salon Line tem o maior perfil de beleza da rede social, com quase 3 milhões de seguidoras. E, internet afora, uma rede de influência com 30 embaixadores e mais de mil “migs” que representam e advogam sobre a marca, conquistando novas consumidoras a cada dia.

“Queremos estar onde nossas consumidoras estão, independente do lugar, como um pano de fundo do universo feminino”, explica Kamila. “Essas mulheres ouvem playlists Salon Line no Spotify, ouvem SL no rádio, são impactadas pelas nossas embaixadoras, por mídias digitais, em eventos culturais e de grande afinidade com elas, interagem com nossos conteúdos sobre racismo, homofobia, feminismo, maternidade no YouTube... Quando ela chega em uma loja, a marca já está presente na cabeça dela e a compra acontece.”

Inovação dentro de casa

Para manter um contato tão próximo com as consumidoras, a Salon Line investiu também nas pessoas que fazem a marca acontecer todos os dias. No primeiro semestre deste ano, a empresa começou um trabalho de desenvolvimento da média liderança e passou a trabalhar a partir de metodologias ágeis, com squads compostos por perfis diversos que conseguem entregar projetos robustos em tempo recorde.

“Em um cenário de pós-pandemia, no qual a concorrência está cada vez mais acirrada, o nosso maior diferencial são as pessoas”, comenta a head de marketing Vivian Artigas. “Após alguns meses já podemos observar cases de melhorias de processos, ganhos de produtividade, maior interação entre as áreas e uma série de campanhas feitas in house – o que nos dá a certeza de que tomamos a decisão certa.”

Foi com esse time azeitado sob esse novo modelo de trabalho que a marca se tornou um case de marketing digital, com projetos como o Hub Tik Tok, Hub E-commerce, Migs, Top Migs, Embaixadores Salon Line, Me Ajude a Vender, Conecta e Projeto Giphy. Com este último, a marca espalhou a energia do poder feminino pela internet com gifs cujo alcance ultrapassou o da Disney na plataforma de gifs Giphy.

“Esse projeto ganhou uma proporção mundial que não imaginávamos inicialmente. Por isso, estamos em constante atualização e novos desenvolvimentos de acordo com as tendências e memes do momento”, conta Vivian, que vê na inquietude das suas equipes o principal trunfo da marca. “Nunca paramos de pesquisar, de perguntar, de tentar entender mais e mais a fundo os hábitos e costumes da mulher brasileira. Os resultados financeiros são consequência dessa estratégia.”