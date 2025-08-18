De olho na próxima geração de líderes, Saint Paul lança graduação inédita em Administração

Há mais de duas décadas formando líderes e reconhecida pelo Financial Times por cinco anos consecutivos entre as melhores escolas de negócio para executivos e altas lideranças do mundo, a Saint Paul acaba de lançar seu primeiro curso de graduação em Administração.

Com pré-inscrições abertas, o bacharelado chega com uma proposta ousada: formar a nova geração de líderes do Brasil com um modelo educacional inovador, pautado na prática, na inovação e na conexão com as demandas do mercado.

“Nosso curso forma cidadãos autônomos, críticos e preparados para os desafios profissionais. Mais do que teoria, entregamos prática, vivência e visão — para que nossos alunos estejam prontos para atuar com confiança e fazer a diferença desde o primeiro dia de aula”, afirma José Cláudio Securato, CEO da Exame Educação e fundador da Saint Paul.

A nova graduação é guiada por um método exclusivo que integra quatro pilares. São eles:

- Aprender fazendo: cada disciplina inclui projetos reais e desafios práticos, em parceria com empresas e executivos do mercado.

- Tecnologia como aliada: uso de inteligência artificial e dados em tempo real para personalizar conteúdos, acompanhar desempenho e antecipar necessidades acadêmicas ou emocionais.

- Soft Skills no centro: treinamento contínuo em comunicação, liderança, negociação e gestão de conflitos.

- Conexão global: interação com docentes internacionais no Campus Saint Paul e vivências fora do Brasil, em países como Estados Unidos e Alemanha.

Formação de ponta com foco em mercado

A graduação foi desenhada a partir das competências exigidas hoje pelas empresas, combinando hard skills — como economia, estatística, marketing e branding — com disciplinas voltadas para o desenvolvimento de soft skills (comunicação, negociação, gestão de conflitos) e fluência em tecnologias emergentes, como inteligência artificial.

No último ano do curso, os estudantes poderão escolher entre dois caminhos de especialização: finanças ou empreendedorismo.

“Existe uma disparidade muito grande entre o que o universo acadêmico oferece hoje e o que o mercado de trabalho demanda. Nossa proposta é sanar essa lacuna, preparando nossos alunos para a vida real”, explica Adriano Mussa, Reitor da Graduação.

A experiência acadêmica também inclui um olhar atento ao bem-estar emocional dos estudantes. Inspirada em universidades como a americana Harvard, a Saint Paul utilizará dados em tempo real para identificar e antecipar necessidades acadêmicas ou psicológicas.

“Com esses dados em tempo real, vamos poder acompanhar o desempenho acadêmico do aluno, bem como limite de faltas, e disponibilizar materiais específicos de aprofundamento sempre que for necessário. O aluno, para nós, vai muito além do ID”, diz Camila Securato, Diretora Executiva da Graduação.

Corpo docente renomado e experiências internacionais

Outro diferencial da graduação é o corpo docente. Os professores da Escola de Negócios Saint Paul não são apenas acadêmicos com doutorado e PhD — são também profissionais experientes, que já treinaram CEOs, executivos de alto escalão, conselheiros e acionistas de grandes empresas.

O programa também contará com a participação de executivos relevantes, que estampam capas da revista EXAME (publicação do mesmo grupo da Escola de Negócios Saint Paul), além de docentes internacionais convidados. Um exemplo é a professora Bianca Schmitz, Diretora de Programas Executivos e especialista em liderança, inovação e transformação digital na prestigiada European School of Management and Technology (ESMT) de Berlim, na Alemanha, ela é uma das confirmadas.

Ao longo do curso, os estudantes também poderão participar de vivências internacionais, de forma extracurricular, em instituições de excelência em países como Estados Unidos e Alemanha.

As aulas começam em fevereiro de 2026, no novo campus da Escola de Negócios Saint Paul, localizado na Rua da Consolação, no coração de São Paulo. O espaço foi projetado com ambientes flexíveis, áreas de convivência e um visual que une concreto e vegetação, em diálogo com a natureza.

Como será o processo de admissão

O processo seletivo é inspirado no admission das faculdades internacionais, no qual a Saint Paul avaliará a evolução do aluno ao longo do ensino médio e não apenas uma foto da performance em uma prova de vestibular tradicional.

A seleção ocorrerá em três etapas: a primeira fase é uma avaliação do perfil dos alunos, com análise do histórico escolar, atividades extracurriculares e envio de vídeo de apresentação, a segunda fase é avaliação presencial durante 1 dia de um curso com dinâmicas e resolução de casos práticos, e a terceira fase será uma entrevista individual.