Rio Innovation Week traz Bruce Dickinson, Spike Lee e Steve Blank para discutir empreendedorismo

O Rio de Janeiro recebe nesta semana o Rio Innovation Week (RIW), evento de inovação, negócios e tecnologia. Uma das principais conferências do gênero na América Latina, o RIW contará com 700 palestrantes, mais de 200 empresas expositoras e 2.000 startups que, juntas, devem discutir o futuro e principais tendências tecnológicas para diferentes segmentos da economia.

O que é o Rio Innovation Week

Em sua segunda edição, o Rio Innovation Week é um dos principais eventos de negócios e tecnologia da América Latina. A edição de 2022 acontece no Pier Mauá, na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 11 de novembro.

O RIW é voltado para empresas de varejo e tecnologia, mas também se dedica a empreendedores, investidores, estudantes, pesquisadores, agricultores, executivos e representantes do governo ligados ao tema de inovação.

A proposta é promover a troca de conhecimento e também a conexão de diferentes elos da economia, como startups e governos, por exemplo. A expectativa do RIW 2022 é receber algo em torno de 60.000 pessoas durante os três dias de evento em uma área de 50.000 metros quadrados.

O evento acontece em um momento aquecido para grandes conferências de tecnologia mundo afora. Na última semana, o destaque esteve no Web Summit, que reuniu cerca de 70.000 pessoas em Lisboa. Antes disso, o RD Summit, organizado pela empresa de marketing RD Station, reuniu cerca de 12.000 pessoas em Florianopólis.

Em boa medida, o Rio Innovation Week também poderá servir de laboratório de testes para eventos ainda mais grandiosos no Brasil (e mais especificamente no Rio de Janeiro) — alguns deles derivados de outro países. Em 2023, por exemplo, o Web Summit terá sua primeira edição em terras tupiniquins, durante o mês de maio.

Quem estará no Rio Innovation Week

Nesta edição, o RIW reunirá importantes nomes dos setores de tecnologia, inovação e empreendedorismo. Entre os principais palestrantes estão Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, que falará sobre sua trajetória empreendedora e diversificação de negócios.

Também estarão no evento Spike Lee, roteirista e cineasta; Camila Farani, empreendedora e investidora anjo; José Carlos Semenzato, presidente da SMZT Holding de Franquias; Rebeca Andrade, ginasta brasileira e campeã olímpica e Steve Blank, professor da Universidade de Stanford e empreendedor serial no Vale do Silício.

Na pauta estão assuntos como:

Empreendedorismo social;

Inovações no agro;

Web 3.0Cidades inteligentes;

Investimentos em startups;

Metaverso;

Franquias;

Marketing e vendas;

5G

Como é o programa de aceleração

O evento também conta com um programa aceleração de startups, realizado pelo Grupo de Inovação e Investimentos Sai do Papel. O programa acontecerá dentro da Arena SdP Summit, uma das atrações do RIW e deve reunir cerca de 20 importante fundos de investimentos, como o SdP Capital, Bossanova, Anjos do Brasil, Domu, G2 Capital, WP Capital, Eqseed e Solum.

Segundo Carlos Junior, CEO do Grupo de Investimentos e Inovação Sai do Papel e um dos organizadores do evento, esses investidores e fundos, juntos, estarão dispostos a investir mais de R$ 2 bilhões em startups neste ano.

Nesta edição, a Arena SdP Summit também terá painéis que debaterão tendências, ferramentas e estratégias em temas como:

Metaverso;

Blockchain;

Criptomoedas.

