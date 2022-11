Agora é que são Elas: evento gratuito discute o protagonismo feminino nos negócios

Além de comumente se depararem com questões como invisibilidade e desigualdade salarial, outro desafio costuma fazer parte da rotina de trabalho feminina: a jornada dupla. Isso porque, historicamente, são elas as principais responsáveis pelos chamados “trabalhos invisíveis”, como cuidar dos filhos ou da casa. Para se ter ideia, um estudo recente apontou que, enquanto os homens não chegam a gastar nem 12h semanais com estas tarefas, elas costumam dedicar mais de 21 horas por semana aos serviços domésticos – uma missão que se tornou ainda mais desafiadora durante a pandemia.

De acordo com um estudo do Linkedin, foi justamente essa situação (e a consequente busca por uma rotina mais flexível e autônoma do que aquela oferecida pelos empregadores) que motivou boa parte das profissionais a embarcarem do universo do empreendedorismo nos últimos dois anos. Segundo dados divulgados pela plataforma, impulsionado por estes desafios, o número de empreendedoras no país cresceu 41% em 2020, período mais crítico da pandemia, ante uma alta de apenas 22% entre os homens.

Apesar da evolução, vale destacar que as mulheres ainda representam apenas 34% do total de empreendedores no Brasil, de acordo com um estudo do Sebrae com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE.

Como fomentar o empreendedorismo feminino?

Com o objetivo de incentivar, reconhecer e valorizar o protagonismo feminino no campo empresarial, a ONU criou, em 2014, o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado anualmente no dia 19 de novembro. Para comemorar a data, a EXAME se juntou com a Aladas, uma plataforma de cursos digitais gratuitos que visa encorajar, capacitar e apoiar o desenvolvimento de mulheres empreendedoras. Da parceria, nasceu o evento Agora é que São Elas – que chega à sua segunda edição no próximo dia 17.

Apresentado de maneira remota, o encontro pretende trazer luz a assuntos importantes para o processo de empoderamento feminino no mundo dos negócios, como carreira, finanças, inovação, tecnologia, maternidade, saúde mental, sexualidade, interseccionalidade e envelhecimento.

Para isso, irá reunir grandes nomes do empreendedorismo feminino nacional (como Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e CEO da PretaHub; e Traudi Guida, fundadora da Le Lis Blanc) em painéis de debate virtuais. A ideia é viabilizar, assim, um espaço de troca de dicas e experiências com outras mulheres.

Tem ou sonha em ter um negócio próprio? Acompanhe os painéis e bate-papos e inspire-se com a experiência de algumas das principais lideranças femininas do momento

Para acompanhar os painéis, basta se inscrever no site oficial do evento. A inscrição é 100% gratuita e representa uma oportunidade única para mulheres que sonham em alavancar os seus negócios ainda este ano.

Veja, abaixo, a programação completa e os nomes as participantes confirmadas.

Programação Agora é que São Elas

9h - Abertura

9h15 - Empreendedorismo na Moda

10h- Agenda ONU para mulheres

10h20 - Liderança Contemporânea

11h40 - Deu ruim: meu melhor Fracasso

13h30 - Desenhando o Futuro

14h30 - Como fomentar empreendedorismo feminino nas faculdades

15h30 - Ganhando espaço: empreendedoras que atuam em setores predominantemente masculinos

16h30 - De repente empreendedora

17h - Bati o sino

QUERO ACOMPANHAR OS PAINÉIS E BATE-PAPOS!

Presenças confirmadas no Agora é que São Elas

Adriana Barbosa | FUNDADORA DA FEIRA PRETA E CEO DA PRETAHUB

| FUNDADORA DA FEIRA PRETA E CEO DA PRETAHUB Amanda Graciano | ECONOMISTA, PROFESSORA, ESPECIALISTA EM INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

| ECONOMISTA, PROFESSORA, ESPECIALISTA EM INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL Andrea Bisker | ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS DO CONSUMO, FOUNDER E CEO DA SPARK:OFF

| ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS DO CONSUMO, FOUNDER E CEO DA SPARK:OFF Alvaro Schocair | FUNDADOR E CEO DA LINK SCHOOL OF BUSINESS

| FUNDADOR E CEO DA LINK SCHOOL OF BUSINESS Camila Salek | SÓCIA-FUNDADORA DA VIMER RETAIL EXPERIENCE

| SÓCIA-FUNDADORA DA VIMER RETAIL EXPERIENCE Carol Paiffer | CEO ATOM S/A

| CEO ATOM S/A Dani Graicar | CO-CEO DA AGÊNCIA PROS E CRIADORA DO MOVIMENTO ALADAS

| CO-CEO DA AGÊNCIA PROS E CRIADORA DO MOVIMENTO ALADAS Dani Junco | CEO E FUNDADORA DA B2MAMY

| CEO E FUNDADORA DA B2MAMY Daniel Castanho | PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E UM DOS FUNDADORES DA ÂNIMA EDUCAÇÃO

| PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E UM DOS FUNDADORES DA ÂNIMA EDUCAÇÃO Fabiana Tchalian | FUNDADORA DA ÁGUA NA CAIXA

| FUNDADORA DA ÁGUA NA CAIXA Flavia Mouta | DIRETORA DE EMISSORES DA B3

| DIRETORA DE EMISSORES DA B3 Heloísa Passos | CEO DA TREXX

| CEO DA TREXX Jéssica Silva Rios | COFOUNDER BLACKWIN

| COFOUNDER BLACKWIN Julia Rueff | DIRETORA SÊNIOR DE MARKETPLACE NO MERCADO LIVRE

| DIRETORA SÊNIOR DE MARKETPLACE NO MERCADO LIVRE Louise Barsi | COFUNDADORA DO AÇÕES GARANTEM O FUTURO (AGF)

| COFUNDADORA DO AÇÕES GARANTEM O FUTURO (AGF) Maíra Habimorad | PRESIDENTE DO INTELI, CO-FUNDADORA DO BETTHA.COM E CO-AUTORA DO LIVRO "SUA CARREIRA"

| PRESIDENTE DO INTELI, CO-FUNDADORA DO BETTHA.COM E CO-AUTORA DO LIVRO "SUA CARREIRA" Maria Teresa Fornea Caron | VP DE HOME NA CREDITAS

| VP DE HOME NA CREDITAS Rachel Maia | FUNDADORA E CEO DA RM CONSULTING

| FUNDADORA E CEO DA RM CONSULTING Renata Bertele | EXECUTIVA DE COMPLIANCE, GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

| EXECUTIVA DE COMPLIANCE, GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE Renata Malheiros Henriques | COORDENADORA NACIONAL SEBRAE DELAS E CO-FUNDADORA ALUMNA MENTORIA

| COORDENADORA NACIONAL SEBRAE DELAS E CO-FUNDADORA ALUMNA MENTORIA Sônia Regina Hess | VICE-PRESIDENTE DO GRUPO MULHERES DO BRASIL

| VICE-PRESIDENTE DO GRUPO MULHERES DO BRASIL Tayná Leite | GERENTE SÊNIOR DE DIREITOS HUMANOS E GÊNERO DO PACTO GLOBAL DA ONU

| GERENTE SÊNIOR DE DIREITOS HUMANOS E GÊNERO DO PACTO GLOBAL DA ONU Traudi Guida | FUNDADORA DA MARCA LE LIS BLANC

GARANTA A SUA VAGA NO AGORA É QUE SÃO ELAS