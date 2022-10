Em alta nas empresas, marketing digital deve reunir 12.000 pessoas no RD Summit em Florianópolis

O marketing digital virou a principal estratégia para conquistar clientes em muitas empresas mundo afora.

Um sinal da importância crescente é o alvoroço de eventos sobre o tema. Em setembro, o encontro anual da gigante americana Salesforce reuniu mais de 40.000 interessados em marketing digital, CRM e temas correlatos em São Francisco, na Califórnia. Foi a maior concentração de pessoas na cidade desde o início da pandemia.

Uma multidão de 12.000 pessoas com interesses semelhantes deve circular pelo Centro de Convenções de Florianópolis a partir desta quarta-feira, 26.

Começa nesta quarta-feira o RD Summit, principal evento de marketing e vendas da América Latina. Organizado pela empresa de automação em marketing RD Station, o RD Summit tornou-se referência no quesito networking e inovação no setor.

A escolha da capital catarinense remete à origem da própria RD Station. Também catarinense, a empresa é hoje uma das principais referências em marketing e desenvolvimento de software para pequenas e médias empresas. Atualmente, atende mais de 40.000 clientes em 40 países.

A edição de 2022 marca o retorno presencial da conferência após um hiato de dois anos como consequência das restrições causadas pela pandemia de covid-19.

Ao que tudo indica, nem mesmo esse cenário foi capaz de minar a efervescência dos temas ligados ao marketing: são esperadas mais 180 horas de programação e 130 palestrantes, entre especialistas nacionais e internacionais de marketing.

O que é o RD Summit

Em sua oitava edição, o evento visa gerar debates sobre as principais tendências do mercado, além de promover pequenos workshops educativos, com o intuito de ensinar visitantes a dominarem ferramentas populares de automação de marketing.

Os principais assuntos do evento estarão divididos em oito temas, chamados de trilhas. São eles:

Marketing

Vendas

Inovação

Customer Experience e Customer Success

Desenvolvimento Pessoal

Gestão e Estratégia

Agências

Diversidade

Além das tradicionais palestras, haverá também uma área dedicada ao networking e conversas estratégicas, além de uma feira de negócios que reunirá cerca de 80 marcas expositoras em um espaço de 4.000 metros quadrados. Por lá, empresas devem expor seus produtos e soluções.

Quem são os palestrantes

Entre os palestrantes estão executivos das áreas de marketing e também líderes de grandes companhias como Magazine Luiza, McDonald’s, Meta, WeWork e Rock Content. Alguns dos nomes confirmados são:

Martha Gabriel, referência mundial em estratégias digitais de negócios;

Wil Reynolds, fundador e vice-presidente de inovação da Seer Interactive;

Jacco van der Kooij, fundador do Winning By Design;

April Dunford, maior especialista do mundo em posicionamento de produtos;

Bianca Andrade (Boca Rosa), empresária e influenciadora digital

Eric Santos, CEO da RD Station

Quando será o RD Summit

O RD Summit acontece entre os dias 26 e 28 de outubro, no CentroSul, em Florianópolis (SC). Para consultar a programação e realizar a incrição, basta acessar a página do evento.