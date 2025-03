Prefeitura do Rio compra imóvel de “Ainda Estou Aqui” para fazer a Casa do Cinema Brasileiro

"Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em quase 100 anos da premiação", escreveu em post no X, antigo Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao anunciar nesta segunda-feira (3) que a prefeitura decidiu comprar e desapropriar o imóvel de "Ainda Estou Aqui" e transformá-lo na Casa do Cinema Brasileiro.

A decisão foi publicada no Diário Oficial e acontece após a produção brasileira levar o Oscar de Melhor Filme Internacional na noite de ontem (2).

O imóvel, localizado na Urca, Zona Sul da cidade, passará a ser um centro de memória e homenagem à história do cinema nacional e à trajetória de Eunice Paiva e sua família, além de "ser uma homenagem às duas grandes mulheres que orgulham o Brasil e deram vida a ela - Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", escreveu Paes.

Segundo o decreto, o andar térreo será aberto ao público para visitação e contará com exposições interativas sobre a participação do Brasil no Oscar. Já as demais dependências irão abrigar a nova sede da Rio Film Commission, com o objetivo de estimular produções audiovisuais nacionais e ampliar o reconhecimento internacional do cinema nacional.

Em janeiro deste ano, a RioFilme, empresa pública vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, anunciou a liberação de R$ 131 milhões para o setor de audiovisual. Atualmente, sua operação funciona nas Casas Casadas, um prédio histórico em Laranjeiras. Com a mudança, parte da estrutura permanecerá no local, enquanto a presidência será transferida para o novo espaço na Urca.

A residência escolhida para sediar a Casa do Cinema Brasileiro foi construída em 1937 e tem 480 m². Para as filmagens de "Ainda Estou Aqui", o imóvel passou por adaptações para reproduzir a antiga casa da família Paiva nos anos 1970, já que a residência original, localizada na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, foi demolida para a construção de um prédio. Após as gravações, passou por reformas.

O anúncio da desapropriação aconteceu no mesmo dia em que o corretor responsável pelo imóvel, Marcelo Dias, elevou o valor da propriedade de R$ 13,9 milhões para R$ 25 milhões, atribuindo o aumento ao sucesso do filme e à conquista do Oscar.

Anteriormente, Dias havia dito à EXAME que a casa estava sendo negociada por R$ 20 milhões.

Paes encerrou seu anúncio com uma provocação sobre o futuro: “A Casa do Cinema Brasileiro vai estar pronta para receber a nossa primeira estatueta. Quem sabe ela não vem morar aqui? Nós vamos sorrir.”