A revolução invisível: como a Senior usa IA para transformar empresas no Brasil

Nos bastidores das empresas que impulsionam a economia brasileira, a Senior Sistemas atua transformando a gestão corporativa por meio de tecnologia, inovação e inteligência de dados. Há mais de três décadas, a empresa de software de gestão construiu um portfólio robusto que vai da gestão de pessoas ao controle financeiro e logístico. Agora, dá um novo passo ao colocar a inteligência artificial no centro de suas soluções, tornando seu ERP e todo o ecossistema de gestão ainda mais estratégico para o crescimento das empresas.

Em 2024, a companhia superou R$ 1 bilhão em receita bruta e registrou crescimento de 16,8% na receita líquida, alcançando R$ 975,9 milhões. Parte desse avanço se deve ao investimento em soluções que utilizam IA generativa para transformar a forma como gestores tomam decisões.

Com um sistema nativo na nuvem, arquitetura composable (modular), e recursos low-code/no-code, a Senior entrega mais eficiência e agilidade para empresas de diversos setores, incluindo indústria, agro e construção.

Inteligência artificial no centro da estratégia

empresarial que já nasce com inteligência artificial integrada. Na prática, isso significa que empresas usuárias do seu ERP têm acesso a mais de 120 KPIs estratégicos para análise de desempenho em tempo real, além de ferramentas que automatizam tarefas, otimizam processos e fornecem dados capazes de embasar a tomada de decisões no alto comando das empresas.

Entre os casos de sucesso da Senior que mostram o impacto da tecnologia na produtividade estão o de uma indústria que viu sua eficiência operacional aumentar 35%, além de ter ganhos de 40% na qualidade dos dados e crescimento de 25% em rentabilidade depois de adotar o ERP da empresa; e um sistema de gestão de armazéns (WMS) que gerou economia de R$ 15 milhões para uma empresa global.

“São números que reforçam a proposta da Senior de não apenas oferecer um ERP completo, mas também um ecossistema inteligente, capaz de antecipar problemas e sugerir soluções antes que eles impactem os negócios”, diz Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior.

Crescimento acelerado

E engana-se quem pensa que a expansão da Senior se limita ao ERP. Desde fevereiro, a empresa vem fortalecendo sua presença no setor financeiro com o lançamento da Senior Capital, uma parceria com o BTG Pactual para oferecer crédito e serviços bancários integrados aos sistemas de gestão. A nova empresa busca apoiar CFOs e gestores financeiros na otimização da gestão de caixa e no investimento no crescimento de suas empresas.

Além disso, a fintech Wiipo, focada em benefícios e serviços financeiros para colaboradores, já soma 3,3 milhões de usuários e movimentou R$ 432 milhões no último ano.

A consolidação da Senior vem acompanhada por aquisições estratégicas. Em 2024, a empresa comprou Konviva, JobConvo, GAtec e Hypnobox, ampliando sua atuação em Gestão de Pessoas, Agronegócio e Construção. Também promoveu mais de 30 eventos estratégicos com clientes e prospects no Brasil e na Colômbia.

Outro destaque foi a expansão internacional: a receita líquida da operação fora do Brasil cresceu 19,8% em 2024, totalizando R$ 36,3 milhões. Com 13 mil clientes na América Latina, a empresa mantém 15 filiais, uma operação na Colômbia e mais de 160 canais de distribuição.

Com um modelo de expansão estruturado em três camadas – Core (operações consolidadas), Near Core (negócios em crescimento) e Edge (inovação) – a Senior se prepara para os próximos cinco anos focando em eficiência e escalabilidade. “Com uma base sólida e uma estratégia bem definida, nosso foco é seguir impulsionando a transformação digital das empresas no Brasil e na América Latina”, finaliza o executivo.