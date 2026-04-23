Ceagesp recebe aporte de R$ 3 milhões da Enel para modernização elétrica

Modernizar a infraestrutura elétrica do maior centro de movimentação de alimentos da América Latina: esse é o objetivo da parceria entre a Enel, distribuidora de energia, e a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a Ceagesp.

A companhia energética está investindo R$ 3 milhões para garantir a eficiência energética no local, que recebe diariamente cerca de 50 mil pessoas, entre trabalhadores, comerciantes, motoristas e consumidores.

O projeto, divulgado com exclusividade para a EXAME, prevê a substituição de 1.626 lâmpadas antigas por modelos de LED e a troca de 75 aparelhos de ar-condicionado por equipamentos mais eficientes. Segundo a estimativa apresentada, a modernização deverá gerar economia anual de 1.113,64 MWh, volume equivalente ao consumo de aproximadamente 371 residências ao longo de um ano.

Além da redução no gasto com energia, a expectativa é de melhora nas condições de iluminação e no conforto térmico das áreas atendidas.

A mudança também deve contribuir para reduzir custos operacionais da companhia e tornar mais eficiente a rotina de um dos principais polos de abastecimento do país.

Eficiência energética na Ceagesp

“O programa de eficiência energética permite levar tecnologia mais moderna para grandes estruturas urbanas, contribuindo para a redução do consumo de energia e para o uso mais eficiente dos recursos”, afirma Nelson Assumpção, gerente de Sustentabilidade da Enel Distribuição São Paulo.

De acordo com a CEAGESP, o projeto também pode aliviar a demanda sobre a rede elétrica e reduzir impactos ambientais associados à geração de energia. No último ciclo consolidado do programa da distribuidora, as ações desenvolvidas evitaram a emissão de 254 toneladas de CO₂.

“A diminuição da demanda sobre a rede elétrica vai reduzir o consumo de energia e, consequentemente, os custos para a CEAGESP e para os permissionários, além de permitir ambientes internos mais adequados e mais iluminados”, declara o gerente do departamento de engenharia e manutenção da CEAGESP, Dalton Ferracioli.

Em 1º de abril, a empresa responsável pela execução vistoriou as áreas incluídas no projeto e iniciou o planejamento logístico e de mobilização para o começo das obras, etapa prevista no termo firmado. O prazo total do acordo é de 36 meses.

Economia de energia

A iniciativa foi viabilizada por meio da Chamada Pública de 2024 do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), voltado ao incentivo de projetos com foco na substituição de sistemas e equipamentos por alternativas mais eficientes.

Na edição atual da chamada, a Enel Distribuição São Paulo informou que vai destinar até R$ 80 milhões a projetos de eficiência energética em sua área de concessão. Podem participar clientes dos setores público, privado e filantrópico.

A Enel Distribuição São Paulo atende 8,5 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana paulista, incluindo a capital. Segundo a companhia, a distribuidora responde por 10,3% da energia distribuída no país.

Do Campo ao Concreto: como funciona a Ceagesp?