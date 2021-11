Balanço da COP26: o que se sabe até aqui

Essa é a 26ª edição da COP. Nas edições anteriores, quase duzentos países tentavam chegar a um consenso sobre temas específicos - e, por várias vezes, as negociações fracassaram.

A grande expectativa em torno da COP26 é a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris. Se os quase 200 países chegarem a um consenso, teremos um mercado global de carbono, e que possibilitaria a transferência de renda de países que emitem muito carbono para países que geram créditos de carbono.

Mas, e se o acordo não foi possível? A COP26 deve entrar para a história como a COP onde o setor privado e o setor financeiro foram os protagonistas. Em seu discurso de abertura, o Príncipe Charles disse que a transição energética demandará trilhões de dólares por ano, por alguns anos, e nenhum governo do mundo tem essa quantia.

O príncipe Charles reforçou que o setor privado precisa agir, e Glasgow não decepcionou sua realeza. As empresas invadiram a COP26, e esse foi sem dúvida um grande avanço: o setor privado é mais eficiente que os governos na busca por soluções, e ter as empresas abraçando a causa net zero aumentam as esperanças de que chegaremos lá.

Além disso, os países não conseguem ser net zero sem envolver o setor privado nessa agenda. Essa também será a COP da diversidade. O movimento jovem iniciado por Greta em 2019 se ampliou, e em Glasgow encontramos jovens representantes de povos indígenas e negros.

Txai Suruí, jovem indígena brasileira, foi um dos destaques do evento de abertura. Essa será também a COP que mostrará que não precisamos de consenso para dar o primeiro passo.

Mais de 40 países se comprometeram a abandonar as térmicas a carvão até 2030 e outros, dentre eles o brasil, se comprometeram a zerar o desmatamento ilegal até 2028.

Poderia ter sido melhor? Sempre pode. Mas a primeira semana mostra que a COP26 já tem seu lugar na história.

Além disso, hoje, na COP26, a Conferência das Partes, o dia é dedicado aos debates de equidade de gênero e inclusão. O tema faz parte da ideia de justiça climática, que busca mitigar os danos das mudanças climáticas aos que mais sofrem.