Como é a evolução da responsabilidade corporativa no Grupo Prosegur

No Grupo Prosegur, o maior conglomerado de segurança privada do Brasil, a missão é assegurar que todas as operações da multinacional cumpram com as boas práticas e as legislações dos países onde está presente.

Com atuação em 26 estados e no Distrito Federal, além de 31 países ao redor do mundo, a responsabilidade corporativa norteia todas as práticas do negócio, que tem entre os seus desafios prevenir, detectar e combater condutas ilícitas.

Programa de compliance

Em 2016, o Grupo Prosegur estruturou seu programa de compliance no Brasil com o objetivo de preservar e valorizar o capital humano, e para prevenir a corrupção e as práticas anticoncorrenciais.

Essa iniciativa garante que todas as operações da multinacional não apenas cumpram com as normas vigentes mas também fortaleçam a confiança de clientes, parceiros e colaboradores por meio de práticas transparentes e justas.

“É um trabalho diário. Nossa missão é garantir que o Grupo Prosegur faça as coisas bem e acompanhe rigorosamente os procedimentos para se manter longe de revezes gerados por más práticas”, explica o diretor jurídico e de compliance do Grupo no Brasil, Alexandre Canal.

A iniciativa acompanha as tendências de mercado de integrar a discussão ESG e de compliance nas decisões da empresa. A pesquisa Anticipating more scrutiny, da KPMG, feita com 240 Chief Compliance Officers (CCOs) de grandes corporações em seis setores industriais globais, mostra que 73% das empresas esperam um aumento no foco em compliance devido às expectativas regulatórias. Além disso, 63% dos respondentes concordam que compliance é a principal área a ser aprimorada; o que justifica a previsão de um orçamento mais robusto em tecnologia.

Compromisso com a ética

Com um impacto direto em 42 mil empregos no Brasil, o programa de compliance do Grupo Prosegur é resultado da junção das Normas Globais da sua matriz na Espanha e da legislação brasileira.

Um dos destaques é a estrutura dedicada à prevenção da lavagem de dinheiro, uma unidade que controla todas as operações de transporte de valores, tendo sua atuação reconhecida pelo próprio órgão regulador.

Outro destaque são os investimentos contínuos em capacitação por meio da Universidade Prosegur - UP, cobrindo temas como anticorrupção, LGPD e segurança de dados, sempre alinhados às três frentes de negócio – transporte de valores, segurança patrimonial e cibersegurança. O Grupo Prosegur conta com um Canal Ético em seu site acessível a todos os colaboradores e ao público externo, para denúncias e relatos de irregularidades.

“Devemos considerar a comunicação para todos os níveis da organização. Um ponto muito positivo é que nossas portas estão sempre abertas para o diálogo, permitindo que as dúvidas sejam esclarecidas antes de chegarmos a investigações ou medidas disciplinares”, explica Beatriz Castro, coordenadora de compliance da companhia.

O comportamento ético e o cumprimento das regulamentações dos mercados onde o Grupo Prosegur atua são fundamentais para a estratégia de negócio.

“Nosso maior ativo é a confiança, fator fundamental para garantir que nossas operações ocorram com transparência e em conformidade com a legislação”, afirma Canal.