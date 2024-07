Parcerias e tecnologia de ponta fortalecem a segurança no mercado de criptomoedas

A indústria das criptomoedas segue em evolução e relatórios recentes mostram a constante melhora em aspectos de segurança nesse universo. No início deste ano, por exemplo, o estudo divulgado pela Chainalysis apontou que o volume total de transações com criptomoedas relacionado a atividades ilícitas caiu para 0,34% em 2023 – de 0,42% no ano anterior.

A blockchain é mais do que apenas a tecnologia por trás dos ativos digitais — é uma ferramenta com a capacidade de impulsionar grandes mudanças transformacionais digitais em todo o ecossistema financeiro. Para alcançar seu potencial, garantir a integridade da blockchain é crucial. A blockchain é totalmente rastreável, o que significa que cada transação registrada pode ser verificada desde sua origem até seu destino. Isso promove transparência, confiança e segurança, fundamentais para a adoção e para o sucesso contínuo dessa tecnologia no setor financeiro e além.

“A natureza descentralizada do espaço cripto pode tornar a fiscalização mais desafiadora. Mas com os recursos necessários e dedicação em manter os usuários seguros, é possível”, diz Noah Perlman, diretor de compliance da Binance, maior provedora global de infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas. “Você não pode fazer nada disso sem a colaboração da indústria, com as autoridades e com os usuários.”

Novas estratégias de atuação

No cenário atual, onde ataques digitais podem ser efetuados em questão de segundos, a Binance está liderando os esforços da indústria com medidas de segurança.

Além de fortalecer seus próprios sistemas, a Binance promove a colaboração com a comunidade global de usuários e autoridades. O objetivo é desenvolver uma infraestrutura para a Web3 que seja mais segura diante dos desafios impostos por criminosos digitais.

“Você realmente precisa agir rapidamente para garantir que os maus atores não escapem com seus crimes”, diz Perlman.

Para a maior corretora de criptomoedas do mundo, isso inclui colaborar de perto com agências de aplicação da lei em todo o mundo e desenvolver programas de treinamento inovadores para promover a alfabetização em criptomoedas.

A equipe de Investigações da Binance emprega mais de 120 funcionários — a maioria deles ex-agentes de aplicação da lei — e já lidou com mais de 58 mil consultas de agências de aplicação da lei em 2023. A estratégia já trouxe grandes benefícios e ajudou os usuários a recuperar milhões de dólares em fundos roubados.

Por exemplo, em junho de 2022, hackers infiltraram uma plataforma que facilita a movimentação de moeda digital entre diferentes blockchains e roubaram cerca de US$ 100 milhões em criptomoedas. A violação foi atribuída ao Lazarus, um grupo de cibercrime norte-coreano. A equipe de segurança da corretora ajudou a rastrear e congelar mais de US$ 8,5 milhões dos ativos roubados, conforme relatado pela empresa.

“Pode ser difícil para os reguladores e agências ao redor do mundo trabalharem sozinhos, porque a indústria de criptomoedas realmente cresceu a uma taxa sem precedentes”, diz Perlman. “Como você acompanha essa escala de mudanças e as ameaças que a acompanham? Estamos na linha de frente disso todos os dias e estamos compartilhando o que sabemos.”

Expansão

A Binance desenvolve, por exemplo, um Programa Global de Treinamento para ajudar agentes de aplicação da lei a combater crimes financeiros e cibernéticos. Em 2023, o programa ofereceu mais de 120 treinamentos em mais de 20 países.

Além de frustrar violações em larga escala, a corretora está em uma posição privilegiada para investigar crimes financeiros menores e mais individualizados, como os rug pulls — um tipo de golpe no qual as pessoas promovem exageradamente um projeto digital, convencem as pessoas a investir, repentinamente retiram toda a liquidez das contas e tentam desaparecer com os fundos.

A companhia liderou o processo de rastreamento dos responsáveis por essas fraudes e recuperou fundos para as vítimas em vários casos de rug pulls. Apenas em 2023, ajudou a congelar e recuperar US$ 55 milhões em fundos de usuários e da comunidade perdidos em rug pulls e hacks.

Um desses golpes ocorreu em maio de 2023, quando os criadores de um projeto chamado XIRTAM roubaram cerca de US$ 3,3 milhões em Ether de investidores, depositando os fundos em uma conta da Binance — porém, a equipe de segurança da Binance congelou os fundos imediatamente. Até setembro de 2023, a exchange havia devolvido cerca de US$ 2,3 milhões às vítimas em mais de 1,75 mil endereços, e os esforços ainda continuam até hoje.

IA para proteger os usuários

Em conjunto com a expertise de times de segurança especializados, a Binance utiliza modelos especiais de inteligência artificial para detectar atividades suspeitas.

Essas medidas inovadoras têm sido fundamentais na proteção dos usuários contra alguns dos golpes mais comuns no mundo das criptomoedas, como ameaças de representantes de atendimento ao cliente e vendedores falsos que pressionam compradores a cancelar pedidos após o pagamento.

A empresa também colabora com plataformas de dados como a Chainalysis, que combina dados da blockchain com outras informações da web para rastrear atores e fundos suspeitos, como atividades na dark web, mensagens em fóruns e mídias sociais. Essa abordagem multifacetada, que vai além do monitoramento da própria plataforma da Binance, está tornando cada vez mais difícil para criminosos de criptomoedas evitarem a detecção.

Segundo Perlman, os métodos dos fraudadores em potencial continuarão a evoluir com a tecnologia, e, por sua vez, os maus atores tentarão explorar qualquer plataforma disponível. Mas, lado a lado com eles, guiada pelo compromisso de priorizar os interesses dos usuários e investidores, a Binance intensificou seus esforços para incorporar suas estratégias de conformidade e segurança em todos os aspectos das operações da empresa.

“Seja falando de compliance, segurança ou inovação, sempre se trata de responder à pergunta: o que é melhor para nossos usuários?”, diz Perlman. “Isso deve permanecer central para proteger não apenas nossos usuários, mas todo o ecossistema blockchain.”