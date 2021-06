Renova Invest conquista o interior de São Paulo

Distante cerca de 325 quilômetros de São Paulo, a cidade de Bauru é o mais importante polo de desenvolvimento na região centro-oeste do estado, com a presença de universidades privadas e públicas, além de ser uma referência na área médica, com diversas operadoras de planos de saúde.

De acordo com o Mapa da Economia Paulista, criado pelo governo do estado, Bauru tem uma dinâmica econômica marcada, principalmente, pela atividade agroindustrial, com destaque para a produção de açúcar e álcool, além de máquinas e equipamentos, papel, celulose e calçados. É um mercado com quase 400.000 habitantes na cidade e mais de 1 milhão de pessoas vivendo ao redor, em municípios como Marília, Assis, Lins, Botucatu e Jaú.

Com esses números e grande potencial de investimentos, a região chamou a atenção da Renova Invest, escritório plugado no Banco BTG Pactual, que anuncia a abertura de uma filial em Bauru. “Nosso foco é trazer para a região soluções de um banco de investimentos em um mercado dominado por bancos de varejo e corretoras de valores”, explica Renata Matioli, gestora da filial da Renova Invest em Bauru.

De acordo com a executiva, é comum que os clientes da região invistam por meio do banco onde têm conta-corrente, ou então via corretora. “Com a nossa solução, os clientes terão os dois. Eles terão a conta-corrente sem tarifas, o cartão de crédito e o acesso à maior plataforma de investimentos da América Latina sem tarifas e com uma assessoria de investimentos local”, diz Renata, que tem larga experiência no segmento de alta renda.

Ela trabalhou por 17 anos no Itaú Personnalité e por outros nove anos no Banco Safra – os três últimos deles, na gerência da agência em Bauru. “Vamos romper com esse modelo e oferecer uma assessoria financeira completa, tanto para os clientes pessoa física quanto para os empresariais.”

Um olhar focado nas necessidades de clientes locais

Para oferecer esse modelo que alia comodidade a resultados, a filial Bauru aposta no DNA voltado para a assessoria multidisciplinar e de longo prazo, que vai além da assessoria de investimentos, com abrangência em outras áreas. “Por estarmos conectados ao BTG, o maior banco de investimentos do país, conseguimos prestar uma assessoria financeira 360 graus, passando pelas áreas de investimentos, câmbio, crédito, entre outras soluções de um banco de investimentos”, afirma Renata.

A intenção, diz ela, é olhar para as necessidades dos investidores locais. “Faremos isso por meio de processos ágeis e sem burocracia, oferecendo aos investidores acesso à maior plataforma de produtos com o suporte de um time reconhecido pela qualidade.”

Sempre buscando soluções adequadas a cada perfil de cliente, a filial Bauru visa também atender empresas do setor de saúde, um forte nicho presente no centro-oeste paulista. Para isso, conta com fundos de investimento dedicados ao setor de saúde suplementar. São fundos de aplicação exclusiva dos participantes desse mercado no país, firmados em convênio com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos quais as cotas são oferecidas pelas operadoras como ativos garantidores.

Os clientes pessoa física também terão acesso a serviços e produtos de múltiplos gestores, além dos exclusivos do portfólio do BTG Pactual. Afinal, o fato de a filial Bauru representar um banco – e não ser apenas uma corretora – traz rentabilidade associada à segurança. “Vamos mostrar que somos uma grife de investimentos e que temos mais condições de oferecer os melhores produtos com padrão private, para atender às diferentes demandas do cliente, tudo num lugar só”, diz Renata Matioli.

Atendimento personalizado

A executiva explica que, ao contrário dos bancos tradicionais, que “trabalham com poucos produtos, limitando o poder de escolha dos clientes”, e cujo gerente “atende cerca de 300 clientes na carteira, com múltiplas tarefas”, um assessor de investimentos tem uma única tarefa: atender o cliente e com um número muito reduzido, de no máximo 100 clientes.

Em franca expansão – dias atrás foi inaugurada a filial no bairro do Tatuapé, na capital – a Renova tem aproximadamente 2 bilhões de reais sob assessoria e mantém um score de 90,7 no ranking de qualidade de atendimento do BTG Pactual – que utiliza a metodologia Net Promoter Score (NPS), desenvolvida na Universidade Harvard para avaliar a satisfação dos clientes.

De quebra, é o único escritório de investimentos a alcançar as certificações ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013, referentes ao Sistema de Gestão (Qualidade e Segurança da Informação). A sede da filial Bauru vai ocupar um imóvel na região da Avenida Getúlio Vargas, zona sul da cidade, e já nasce com cinco pessoas neste primeiro ano, com a meta de triplicar a estrutura até o fim do segundo ano.

Clique aqui para falar com um dos especialistas da Renova Invest.