A nova aposta da Renova Invest? Para o leste e avante

Se fossem considerados uma cidade, os bairros da zona leste de São Paulo seriam a terceira maior metrópole brasileira, atrás apenas das capitais paulista e fluminense. Com 4,5 milhões de moradores, essa região mais populosa que países como Croácia e Uruguai é um mercado e tanto, com seus desafios e oportunidades, sobretudo no eixo que compreende bairros a exemplo de Mooca, Tatuapé, Jardim Anália Franco e Penha, um perímetro que concentra condomínios de alto padrão, shoppings, universidades e restaurantes premiados, entre outros serviços, muitos deles administrados por gerações de uma mesma família.

Pensando nesse imenso potencial, a Renova Invest, escritório de investimentos associado ao BTG Pactual, anuncia a abertura da filial no bairro do Tatuapé, com foco nos investidores locais dos segmentos de alta renda e private banking. São clientes sofisticados, que não contavam até então com a presença de uma grife financeira como é o caso do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. “Temos uma meta de fazer com que a Renova Tatuapé traga 1 bilhão de reais para nossa carteira no primeiro ano de atuação”, diz Bruno Ismar, sócio-fundador da Renova Invest.

Para alcançar esse objetivo e oferecer comodidade e resultados aos públicos de alta renda e private, a Renova Tatuapé aposta em dois pilares. Primeiro, o DNA voltado para a oferta de uma assessoria multidisciplinar, contínua e de longo prazo, que vai muito além da gestão de investimentos, com abrangência em proteção do patrimônio e planejamentos tributário e sucessório.

Certificação ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013

Não à toa, a Renova mantém um score de 90,7 no ranking de qualidade de atendimento do BTG Pactual – que utiliza a metodologia Net Promoter Score (NPS), desenvolvida na Universidade Harvard, para avaliar a satisfação dos clientes. E acaba de se tornar o único escritório de investimentos a obter a recomendação para as certificações ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013, referente ao Sistema de Gestão Integrado (Qualidade e Segurança da Informação).

O segundo pilar é a montagem de um time de executivos experientes, oriundos do banco Safra e que, obviamente, têm identidade com o pedaço. A equipe inicial conta com a liderança dos gerentes-gerais Guilherme Rocha Ramalho e Fabio Alexandre Goldoni. No mercado financeiro há 13 anos, Ramalho estava desde 2017 no Safra e passou também por Itaú, HSBC e Bradesco. Já Fabio Goldoni acumula duas décadas no setor bancário, dos quais 11 anos como gerente da agência Tatuapé do Safra.

“Quem está há muito tempo na região percebe o potencial que ela tem e a quantidade de clientes carentes à espera de uma solução financeira diferente”, diz Goldoni. “Vamos mostrar que o dinheiro investido não precisa ficar parado em bancos tradicionais para trazer benefícios para quem vive ali”.

Para a gerência de relacionamento com os clientes chegam Sandra Vilani e Paulo Vergani. Completam o time de ex-Safra os especialistas Laerte Júnior e Tiago Rodrigues. E por falar em expandir, o escritório já nasce com uma estrutura capaz de comportar 50 profissionais em médio e longo prazos.

“Estamos estudando esse mercado de investimentos mais independente e sofisticado há um ano e meio para trazer um novo conceito, com uma plataforma diversificada de investimentos”, diz Guilherme Rocha Ramalho. “A gente vem mesmo revolucionar a região”. Uma revolução que está apenas começando.

