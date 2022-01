Rede RaiaDrogasil suspende agendamento online de testes de covid

Farmácias da rede RaiaDrogasil suspenderam temporariamente o agendamento online de testes de covid-19. Em nota, a empresa informa que "está atuando na reposição dos estoques para o abastecimento de suas lojas o mais breve possível". A retomada no serviço deve se dar quando o abastecimento for "normalizado".

Tanto a Droga Raia quanto a Drogasil oferecem testes de quatro tipos: PCR-LAMP, antígeno nasal, antígeno oral e de sorologia. Para fazer o agendamento online é preciso fornecer CPF, e-mail e nome.

Em nota enviada ao jornal O Estado de S. Paulo e ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a empresa diz que "a demanda por testes de covid-19 cresceu consideravelmente e há falta de testes no mercado como um todo". A rede RaiaDrogasil reúne mais de 2,3 mil lojas em 24 estados.

Nesta quarta, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) informou que o avanço da variante ômicron está levando à escassez de testes de covid-19 nos laboratórios do país, com risco de falta de testes.

Positivos nas farmácias

Dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) mostram que as farmácias brasileiras registraram uma explosão no número de testes positivos da covid-19 no intervalo de 27 de dezembro a 2 de janeiro. O volume de casos quadruplicou em relação à semana anterior. O percentual de diagnósticos do coronavírus sobre o total de atendimentos também teve um salto e foi o maior desde a implementação do serviço, em abril de 2020.

Foram realizados 283.763 testes nas farmácias associadas entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, número 50% superior aos 188.545 atendimentos ocorridos de 20 a 26 de dezembro. Já o volume de resultados positivos pulou de 22.283 (11,8% do total) para 94.540 (33,3%). No caso de Rio de Janeiro e São Paulo, os positivos correspondem a 49% e 46% do total de testes realizados, respectivamente.