Rec'N'Play: 'Carnaval do Conhecimento' começa hoje no Recife

Rec‘n’Play: nova edição de evento promovido pelo Porto Digital acontece entre 15 e 18 de outubro (Porto Digital/Divulgação)
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 07h38.
As portas estão abertas no REC'N'Play 2025. A partir desta quarta-feira, 15, até o sábado, 18, o evento gratuito de tecnologia e inovação no Recife chega à 7ª edição com a missão de crescer sem perder a essência.
Para Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, que organiza o festival, é preciso ter um olhar atento: "Eventos que não se renovam, morrem".
O festival pernambucano ocupa ruas e prédios históricos de Recife entre 15 e 18 de outubro. O espaço tem 400 metros a mais do que na edição passada, e o Cais do Sertão será dedicado totalmente ao empreendedorismo.
Nesta edição, o prédio terá salas para rodas de conversa sobre internacionalização, lounges para reuniões de negócios e, como de costume, uma batalha de startups.
A EXAME terá dois painéis no Cais do Sertão:
Na quarta-feira, 15, das 13h30 às 14h30, o painel discutirá como setores como construção civil e TI estão se reinventando com o uso de IA, IoT e blockchain. Gabriel Albuquerque, CEO da Loomi, Barbara Wigand, da Rio Ave, Luis Fernando, da Accenture, com mediação de Laura Pancini, da EXAME, participarão da discussão sobre inovação aberta e o impacto das novas tecnologias na economia nordestina.
Na quinta-feira, 16, das 15h50 às 16h50, Alfredo Júnior (Hub Plural), Haim Mesel (Triaxis Capital) e Clarisse Gomes (Deloitte) irão falar sobre como investidores e hubs colaboram para o crescimento das startups no Nordeste, com mediação de Laura Pancini, da EXAME.
Além das atividades focadas em inovação e negócios, o festival oferece outras experiências relevantes:
Arena de Inovação: No Armazém 14, a arena recebe grandes empresas como Accenture, Ambev Tech e NTT DATA, com exposições e demonstrações sobre IA, automação e cidades inteligentes.
Arena Gamer: Com curadoria de Leo Gomes (Confederação Brasileira de Games), a Arena Gamer promove campeonatos de e-sports e experiências imersivas.
Arena de Negócios: O evento será palco para mais de 200 startups, com painéis executivos e demodays, além de encontros entre startups, investidores e grandes empresas.
Espaço Porto+: Focado em diversidade e inclusão, oferece atividades para pessoas trans, neurodivergentes e 50+, com oficinas de cidadania digital e empreendedorismo maduro.
Arena Educação: Localizada na Rua da Alfândega, essa arena oferece palestras e oficinas que exploram as possibilidades da inteligência artificial na educação e o uso de ferramentas digitais em sala de aula.