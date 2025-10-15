Rec'N'Play: 'Carnaval do Conhecimento' começa hoje no Recife

As portas estão abertas no REC'N'Play 2025. A partir desta quarta-feira, 15, até o sábado, 18, o evento gratuito de tecnologia e inovação no Recife chega à 7ª edição com a missão de crescer sem perder a essência.

Para Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, que organiza o festival, é preciso ter um olhar atento: "Eventos que não se renovam, morrem".

O festival pernambucano ocupa ruas e prédios históricos de Recife entre 15 e 18 de outubro. O espaço tem 400 metros a mais do que na edição passada, e o Cais do Sertão será dedicado totalmente ao empreendedorismo.

Nesta edição, o prédio terá salas para rodas de conversa sobre internacionalização, lounges para reuniões de negócios e, como de costume, uma batalha de startups.

A EXAME terá dois painéis no Cais do Sertão:

Indústrias tradicionais e tecnologias emergentes

Na quarta-feira, 15, das 13h30 às 14h30, o painel discutirá como setores como construção civil e TI estão se reinventando com o uso de IA, IoT e blockchain. Gabriel Albuquerque, CEO da Loomi, Barbara Wigand, da Rio Ave, Luis Fernando, da Accenture, com mediação de Laura Pancini, da EXAME, participarão da discussão sobre inovação aberta e o impacto das novas tecnologias na economia nordestina.

Quem constrói o ecossistema?

Na quinta-feira, 16, das 15h50 às 16h50, Alfredo Júnior (Hub Plural), Haim Mesel (Triaxis Capital) e Clarisse Gomes (Deloitte) irão falar sobre como investidores e hubs colaboram para o crescimento das startups no Nordeste, com mediação de Laura Pancini, da EXAME.

O que posso fazer no Rec'N'Play?

Além das atividades focadas em inovação e negócios, o festival oferece outras experiências relevantes: