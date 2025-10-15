Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Rec'N'Play: 'Carnaval do Conhecimento' começa hoje no Recife

A EXAME terá dois painéis nos dias 15 e 16, abordando temas como inovação e investimentos

Rec‘n’Play: nova edição de evento promovido pelo Porto Digital acontece entre 15 e 18 de outubro (Porto Digital/Divulgação)

Rec‘n’Play: nova edição de evento promovido pelo Porto Digital acontece entre 15 e 18 de outubro (Porto Digital/Divulgação)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 07h38.

Tudo sobreRec'N'Play
Saiba mais

As portas estão abertas no REC'N'Play 2025. A partir desta quarta-feira, 15, até o sábado, 18, o evento gratuito de tecnologia e inovação no Recife chega à 7ª edição com a missão de crescer sem perder a essência.

Para Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, que organiza o festival, é preciso ter um olhar atento: "Eventos que não se renovam, morrem".

O festival pernambucano ocupa ruas e prédios históricos de Recife entre 15 e 18 de outubro. O espaço tem 400 metros a mais do que na edição passada, e o Cais do Sertão será dedicado totalmente ao empreendedorismo.

Nesta edição, o prédio terá salas para rodas de conversa sobre internacionalização, lounges para reuniões de negócios e, como de costume, uma batalha de startups.

A EXAME terá dois painéis no Cais do Sertão:

Indústrias tradicionais e tecnologias emergentes

Na quarta-feira, 15, das 13h30 às 14h30, o painel discutirá como setores como construção civil e TI estão se reinventando com o uso de IA, IoT e blockchain. Gabriel Albuquerque, CEO da Loomi, Barbara Wigand, da Rio Ave, Luis Fernando, da Accenture, com mediação de Laura Pancini, da EXAME, participarão da discussão sobre inovação aberta e o impacto das novas tecnologias na economia nordestina.

Quem constrói o ecossistema?

Na quinta-feira, 16, das 15h50 às 16h50, Alfredo Júnior (Hub Plural), Haim Mesel (Triaxis Capital) e Clarisse Gomes (Deloitte) irão falar sobre como investidores e hubs colaboram para o crescimento das startups no Nordeste, com mediação de Laura Pancini, da EXAME.

O que posso fazer no Rec'N'Play?

Além das atividades focadas em inovação e negócios, o festival oferece outras experiências relevantes:

  • Arena de Inovação: No Armazém 14, a arena recebe grandes empresas como Accenture, Ambev Tech e NTT DATA, com exposições e demonstrações sobre IA, automação e cidades inteligentes.

  • Arena Gamer: Com curadoria de Leo Gomes (Confederação Brasileira de Games), a Arena Gamer promove campeonatos de e-sports e experiências imersivas.

  • Arena de Negócios: O evento será palco para mais de 200 startups, com painéis executivos e demodays, além de encontros entre startups, investidores e grandes empresas.

  • Espaço Porto+: Focado em diversidade e inclusão, oferece atividades para pessoas trans, neurodivergentes e 50+, com oficinas de cidadania digital e empreendedorismo maduro.

  • Arena Educação: Localizada na Rua da Alfândega, essa arena oferece palestras e oficinas que exploram as possibilidades da inteligência artificial na educação e o uso de ferramentas digitais em sala de aula.

Acompanhe tudo sobre:Rec'N'PlayRecifeStartups

Mais de Negócios

Chanel e Rockefeller: como as dinastias estão juntas em investimento que gere fortunas trilionárias

IA no varejo: Walmart faz parceria com OpenAI para permitir compras pelo ChatGPT

Novo Mundo aprova recuperação judicial e quer vendas de R$ 780 milhões com volta ao 'varejo raiz'

5 comandos de IA que podem facilitar a rotina de empreendedores

Mais na Exame

Mundo

Trump ameaça cortar programas de ajuda pública se paralisação do governo continuar

Tecnologia

Apple desafia queda na China e cresce com iPhone 17

Ciência

Biohacking: o que é a técnica que transforma tecnologia em aliado da saúde e do envelhecimento

Carreira

‘Como professor eu aprendi todas as características de liderança’, diz CEO da Nestlé Brasil