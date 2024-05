Quer ser um CFO? Estudo revela como (e quando) conquistar posição que paga salários de até R$ 96 mil

Parece inimaginável para boa parte dos brasileiros receber salários de R$ 96 mil por mês. Mas para aqueles que ocupam o cargo de CFO nas grandes empresas esta é uma possibilidade real.

Segundo o Guia Salarial Robert Half 2024, os salários para diretores financeiros não ficam abaixo dos R$ 34 mil. Quando as empresas são maiores e os profissionais mais experientes, as remunerações chegam a R$ 96 mil – mas podem ser ainda mais altas, ultrapassando os cinco dígitos, de acordo com bônus e outros benefícios.

Por isso, conquistar a posição que paga salários tão acima do mercado é um sonho comum para muitos profissionais. Mas por onde começar? Um estudo indicou o caminho.

Agora é o melhor momento para se tornar CFO

Conduzida pela consultoria Assetz em parceria com o Insper, a pesquisa “O perfil do CFO no Brasil” revelou a melhor época para conquistar uma vaga como diretor financeiro – além de trazer insights relevantes para quem deseja liderar a área financeira das organizações.

Segundo o estudo, janeiro é o melhor mês para se tornar um CFO – 14% das contratações e promoções acontecem nesse período. Em seguida, com 11%, estão os meses de abril e maio. “O 2º trimestre é o momento de destaque para contratações e promoções de CFOs”, afirma uma publicação feita pela Assetz em seu perfil do LinkedIn. “Vale notar, ainda, que o 1º e o 3º trimestres também apresentam percentuais relevantes de movimentações”, completa.

Como se tornar um CFO? Essas 7 dicas podem ajudar

Além de se atentar para o momento ideal, existem outras recomendações que podem ser úteis para quem deseja uma promoção ou contratação como CFO. Veja, a seguir, sete dicas que podem ajudar.

Finanças corporativas precisam ser a sua segunda língua

Para aqueles que sonham com o cargo de CFO, não há para onde fugir: é preciso dominar os conceitos e práticas das finanças corporativas – desde os mais básicos. Isso inclui demonstrações financeiras, análise de investimentos, gestão de capital e outros aspectos cruciais para o sucesso financeiro. Mesmo os conceitos simples precisam estar na ponta da língua de quem deseja ocupar um cargo de tamanha importância para a organização.

Fique por dentro das tendências do mercado financeiro

Mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências. Isso é importante para conseguir colaborar de forma eficiente em eventuais debates com as lideranças, mas também para encontrar oportunidades para desenvolvimento e inovação. Fique de olho em mudanças regulatórias e novas tecnologias que possam afetar as operações financeiras da empresa.

Busque ser líder mesmo sem ocupar cargos de liderança

Quem não é visto não é lembrado. E provavelmente quem não demonstra habilidades para cargos de liderança não será promovido. Por isso, é importante mostrar proatividade ao assumir responsabilidades e liderar projetos, capacidade para motivar equipes e habilidade para gerar impacto positivo no ambiente de trabalho – mesmo sem um título formal de líder.

Seja aquela pessoa que resolve problemas rapidamente

Um líder precisa saber identificar, analisar e resolver questões de forma eficiente, especialmente em áreas financeiras, que lidam com um atributo tão valioso para as empresas – o dinheiro. Por isso, mostre agilidade e pensamento crítico nas suas tomadas de decisões.

Desenvolva conhecimentos em tecnologia aplicada às finanças

É fato que a tecnologia está transformando todos os setores do mercado de trabalho. E saber como aplicar as inovações tecnológicas às finanças é uma capacidade cada vez mais valiosa no meio corporativo e exigida pelas empresas. Busque desenvolver habilidades em inteligência artificial e aplicá-la em processos financeiros da empresa.

Seja um mentor para colegas menos experientes

Conhecimento é para ser compartilhado. E essa é uma lição importante para quem deseja alcançar cargos de liderança. Ofereça apoio para os colegas menos experientes no desenvolvimento de tarefas e orientação na carreira profissional. Isso não apenas beneficia os outros, mas também contribui para o seu próprio crescimento e aprendizado.

Esteja aberto a feedback e aprendizado contínuo

Esteja disposto a receber feedback dos colegas de equipe, mas principalmente a usar isso como uma oportunidade para aprender e melhorar. Cultive uma mentalidade de crescimento, buscando constantemente expandir seus conhecimentos e habilidades.

