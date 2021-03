Quem é Tyler Perry, o bilionário do entretenimento que ajudou Meghan e Harry

A entrevista do príncipe Harry e de Meghan Markle à apresentadora Oprah Winfrey desta semana não trouxe à tona apenas questões delicadas do relacionamento do casal com a família real britânica, mas expôs também o nome de um de seus "padrinhos" mais generosos.

O empresário Tyler Perry foi quem ajudou o casal após eles deixaram um rápido asilo no Canadá, assim que anunciaram sua renúncia aos direitos e deveres da coroa britânica.

Desde o começo de 2020, Meghan Markle e o príncipe Harry moram na ensolarada Califórnia.

Lar de estrelas do cinema e do entretenimento, o estado parecia ser uma escolha perfeita para uma nova fase na vida de Harry.

O estado parecia combinar perfeitamente também com os projetos profissionais do casal, que fechou contratos de trabalho com as empresas Spotify e Netflix.

A ida para a terra das estrelas não foi, porém, uma escolha. Harry e Meghan estavam no Canadá com poucas perspectivas para onde ir após sua localização ter sido revelada e começaram a pensar, segundo eles próprios, em segurança.

É aí que entra o empresário do setor de entretenimento Tyler Perry.

Perry é um comediante, produtor do setor do entretenimento de Hollywood e foi apontado pela Forbes como o novo bilionário do setor em 2020.

Conhecido principalmente pela série Madea, Tyler Perry é adorado pela comunidade afro-americana do país.

Na entrevista oferecida à Oprah, Harry e Meghan Markle agradecem Perry por ter oferecido uma de suas casas, com segurança e contas pagas antes de eles decidirem comprar uma casa própria na mesma região.

O nome de Tyler Perry alcançou os Trending Topics do Twitter durante a entrevista e os usuários citaram que o casal foi ajudado por duas personalidades negras.

Um ofereceu a eles uma casa, e a outra ofereceu para eles a possibilidade de contar o que acontecia dentro da família real.

Harry e Meghan contaram à Oprah que um membro da família real britânica se mostrou preocupado com o tom da pele que seu filho Archie teria. Meghan, que é afro-americana, foi a primeira negra a ingressar no núcleo da família.

Outras publicações no Twitter também afirmavam que Tyler Perry é o tipo de figura que causa forte impacto na vida das pessoas sem fazer questão de anunciar isso.

Nascido e criado em Nova Orleans, Perry teve uma infância pobre e uma família marcada por abusos. A experiência de escrita e com roteiros foi estimulada a partir de um conselho da mesma Oprah Winfrey que entrevistou nesta semana Meghan e Harry. Ela recomenda às pessoas que façam cartas de autoavaliação para si mesmos.

As cartas originaram sua primeira peça, em 1992, que foi montada com seu próprio dinheiro. A peça foi um sucesso nos anos seguintes e, em 2015, passou a ser exibida nos cinemas do país com o nome de Madea on the Run

Tyler Perry é o mentor por trás de 17 longas-metragens, 20 peças de teatro, sete programas de televisão, um livro e seu nome também está por trás de uma sede estúdios em Atlanta, Geórgia.