Palácio de Buckingham se pronuncia sobre entrevista de Harry e Meghan: "triste"

Após dois dias sem uma única palavra, a Família Real Britânica rompeu o silêncio sobre a polêmica entrevista dos dissidentes da coroa, Harry e Meghan. Nesta terça-feira 9, um comunicado oficial do Palácio de Buckingham publicado no Twitter afirma as acusações de racismo e omissão de saúde mental feitas por Meghan deixaram a monarquia "triste" e que as alegações "serão levadas a sério".

“As questões levantadas, particularmente as de raça, são preocupantes", disse o Palácio em um comunicado emitido em nome da Rainha Elizabeth II. “Elas serão levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular", completa.

O comunicado também afirma que “Harry, Meghan e Archie sempre serão membros muito queridos da família". No último domingo, Harry e Meghan fizeram revelações corrosivas sobres os motivos pelos quais eles decidiram abandonar a monarquia. A entrevista de 3 horas e meia foi conduzida pela apresentadora americana Oprah Winfrey.

Entre as alegações mais chocantes, Meghan disse que enquanto estava grávida de Archie chegou a ser questionada por um membro da Família Real sobre o quão escura seria a pele da criança. Meghan também contou que as imposições da realeza a fizeram considerar suicídio, e que ao solicitar ajuda psicológica, não foi atendida, pois, segundo ela, a família não gostaria que o tratamento fosse polemizado.