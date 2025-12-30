Negócios

Quatro dicas para o MEI começar 2026 sem surpresas

Os mais de 13 milhões de MEIs do país têm compromissos importantes no início de 2026, incluindo aumento na contribuição mensal

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13h35.

Janeiro - e o ano - está prestes a começar e já impõe uma rotina de atenção redobrada para quem atua como Microempreendedor Individual (MEI).

Seja voltando das férias ou começando o ano com mais trabalho, os mais de 13 milhões de MEIs do país têm compromissos importantes no início de 2026 — incluindo aumento na contribuição mensal, prazo para adesão ao Simples Nacional, regularização de dívidas e envio da declaração anual.

Com novos valores e datas apertadas, é fácil se perder.

Por isso, o Sebrae organizou quatro orientações para evitar multas, desenquadramentos e outros problemas que podem surgir já nos primeiros meses do ano.

1. Fique atento ao novo valor da contribuição

O salário-mínimo sobe para 1.627 reais a partir de janeiro, e com isso o valor da guia DAS-MEI — o Documento de Arrecadação do Simples Nacional — também aumenta. Os novos valores mensais ficam assim:

  • Comércio e Indústria: 82,35 reais

  • Serviços: 86,35 reais

  • Comércio e Serviços: 87,35 reais

  • MEI Caminhoneiro: de 196,24 reais a 200,24 reais (depende da carga e do destino)

O vencimento da guia é todo dia 20, e a nova cobrança passa a valer já na fatura de fevereiro de 2026, referente a janeiro.

2. Regularize sua situação no Simples Nacional até 31 de janeiro

MEIs que ultrapassaram o limite de faturamento de 81 mil reais anuais serão automaticamente desenquadrados do regime.

Para continuar no Simples Nacional como microempresa ou empresa de pequeno porte, é necessário fazer a solicitação até 31 de janeiro.

O mesmo prazo vale para quem foi excluído por dívidas ou outras irregularidades e quer voltar ao regime simplificado. A consulta da situação pode ser feita no site oficial do Simples Nacional com CNPJ e senha.

3. Dívidas precisam ser resolvidas

Empresas notificadas pela Receita Federal — mais de 1,8 milhão em 2024 — têm 30 dias após a visualização do aviso no Domicílio Tributário Eletrônico para regularizar a situação.

O não pagamento pode levar à exclusão do Simples Nacional e à perda de benefícios fiscais.

4. Entregue a Declaração Anual até 31 de maio

A Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) já está disponível para envio.

Nela, o MEI informa quanto faturou em 2025 e se teve ou não empregados registrados. Mesmo que não tenha emitido nota nem recebido valores, a entrega da declaração é obrigatória.

O prazo vai até 31 de maio de 2026. Quem perder o prazo pode pagar multa e ter problemas com a Receita Federal.

Para não começar o ano no vermelho com o Fisco, vale colocar essas datas no calendário e conferir regularmente os canais oficiais do Simples Nacional.

*Com informações da Agência Sebrae de Notícias

