Data que movimenta o varejo nacional, a Black Friday concentra ofertas e descontos durante o mês de novembro e mobiliza varejistas a pensarem em estratégias para atrair consumidores em busca de preços reduzidos e promoções mirabolantes.

De acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a Black Friday 2022 deve movimentar cerca de R$ 6,5 bilhões somente no e-commerce, volume 3,5% maior do que o registrado no ano passado.

Quando acontece a Black Friday?

Tradicionalmente, a Black Friday acontece sempre na última sexta-feira do mês de novembro. Em 2022, a Black Friday está marcada para dia 25 de novembro.

No entanto, muitas marcas estendem o prazo de promoções para além da sexta-feira em si. muitos varejistas antecipam as promoções da Black Friday em uma espécie de "esquenta" para a data.

Além disso, a semana em que acontece a Black Friday também costuma ter descontos e promoções no e-commerce e também no varejo físico. Este ano, a semana da Black Friday começou ainda no dia 21 de novembro.

Quando termina a Black Friday em 2022?

Ainda que acontece oficialmente em 25 de novembro, a Black Friday também pode ser estendida por um número considerável de varejistas, que prolongam os descontos durante todo o mês de novembro — e por vezes até o final do ano, aproveitando a chegada do Natal.

Empresas como Dell, Mercado Livre, Amazon, MadeiraMadeira e O Boticário levarão seus descontos até, pelo menos, 27 de novembro.

Para além da proximidade com o Natal, a decisão de prolongar descontos para além da sexta-feira da Black Friday é também uma maneira de ter bons descontos durante a Cyber Monday. A data, que acontece na segunda-feira que sucede a Black Friday em si, reúne as principais queimas de estoque de eletrônicos no varejo.

MadeiraMadeira oferece móveis com até 80% de desconto na Black Friday

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

