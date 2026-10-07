Quando abre o primeiro Shake Shack no Brasil? Rede terá 40 lojas no país

Fundada em 2004, em Nova York, a Shake Shack surgiu a partir de um carrinho de cachorro-quente no Madison Square Park (Robert Way/Getty Images)
Repórter
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11h24.
Última atualização em 7 de outubro de 2026 às 11h42.
A Shake Shack já tem data prevista para estrear no Brasil. A rede americana de hamburguerias deve abrir sua primeira unidade no país no primeiro semestre de 2027, em São Paulo. O endereço do restaurante ainda não foi divulgado.
A chegada ao mercado brasileiro será feita em parceria com a Bold Hospitality Company, dona das operações de Outback, Abbraccio e Aussie no país. A companhia brasileira será a master-franqueada da Shake Shack e ficará responsável pelos investimentos, abertura e operação das lojas.
O acordo prevê a abertura de pelo menos 40 restaurantes no Brasil até 2036, colocando a nova bandeira entre as principais apostas de expansão da Bold para os próximos anos.
“A chegada do Shake Shack ao Brasil é um marco na nossa história e reforça nossa estratégia de construir um portfólio de marcas capazes de criar uma conexão emocional genuína com os consumidores”, afirma Pierre Berenstein, CEO da Bold Hospitality Company.
A operação brasileira será liderada por Mauro Guardabassi, atual COO da Bold, que assume a posição de presidente da Shake Shack no Brasil.
“Trazer o Shake Shack para o Brasil é a realização de um projeto que começou há muitos anos. Mais do que introduzir uma marca global, esta parceria representa a união de duas empresas que enxergam a hospitalidade como uma forma de conectar pessoas e criar memórias duradouras”, afirma Guardabassi.
Segundo o executivo, a marca já despertava interesse dos brasileiros antes mesmo de confirmar a entrada no país. “Os brasileiros demonstram há anos um grande carinho pelo Shake Shack, e é um enorme prazer finalmente abrir as portas da marca por aqui.”
O contrato de master-franquia da da Bold Hospitality Company com a Shake Shack estabelece uma expansão de ao menos 40 unidades até 2036. A primeira será em São Paulo, mas os próximos mercados que receberão restaurantes ainda não foram divulgados.
A localização exata e a data de inauguração do primeiro Shake Shack brasileiro também ainda serão anunciadas.
A chegada da rede também amplia o portfólio da Bold em um momento de crescimento da companhia. Em 2026, o grupo abriu 13 restaurantes (12 Outbacks e um Abbraccio) e espera encerrar o ano com faturamento de R$ 3,5 bilhões.
No mercado brasileiro, a Shake Shack deve entrar na disputa do segmento de hamburguerias premium, onde já estão redes como Madero e Cabana Burger.
Fundada em 2004, em Nova York, a Shake Shack surgiu a partir de um carrinho de cachorro-quente no Madison Square Park e posteriormente se transformou em uma rede internacional de restaurantes.
O cardápio tem hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes. Um dos produtos mais conhecidos é o ShackBurger, cheeseburger preparado com carne Angus, queijo, alface, tomate e o molho ShackSauce.
Na América Latina, a companhia já opera no México e se prepara para chegar ao Panamá.
Para Michael Kark, presidente de Licenciamento Global da Shake Shack, o Brasil estava há algum tempo entre os mercados internacionais mais pedidos pelos consumidores da rede.
“A paixão do país por ótima comida, sua cultura vibrante e a valorização da hospitalidade fazem do Brasil um encaixe natural para o Shake Shack”, afirma.
Veja também: Shake Shack e pratos coreanos: a nova aposta da Bold (dona do Outback) para faturar R$ 3,5 bilhões