Quando abre o primeiro Shake Shack no Brasil? Rede terá 40 lojas no país

A Shake Shack já tem data prevista para estrear no Brasil. A rede americana de hamburguerias deve abrir sua primeira unidade no país no primeiro semestre de 2027, em São Paulo. O endereço do restaurante ainda não foi divulgado.

A chegada ao mercado brasileiro será feita em parceria com a Bold Hospitality Company, dona das operações de Outback, Abbraccio e Aussie no país. A companhia brasileira será a master-franqueada da Shake Shack e ficará responsável pelos investimentos, abertura e operação das lojas.

O acordo prevê a abertura de pelo menos 40 restaurantes no Brasil até 2036, colocando a nova bandeira entre as principais apostas de expansão da Bold para os próximos anos.

“A chegada do Shake Shack ao Brasil é um marco na nossa história e reforça nossa estratégia de construir um portfólio de marcas capazes de criar uma conexão emocional genuína com os consumidores”, afirma Pierre Berenstein, CEO da Bold Hospitality Company. Pierre Berenstein, CEO da Bold Hospitality Company (Outback/Divulgação)

A operação brasileira será liderada por Mauro Guardabassi, atual COO da Bold, que assume a posição de presidente da Shake Shack no Brasil.

“Trazer o Shake Shack para o Brasil é a realização de um projeto que começou há muitos anos. Mais do que introduzir uma marca global, esta parceria representa a união de duas empresas que enxergam a hospitalidade como uma forma de conectar pessoas e criar memórias duradouras”, afirma Guardabassi.

Segundo o executivo, a marca já despertava interesse dos brasileiros antes mesmo de confirmar a entrada no país. “Os brasileiros demonstram há anos um grande carinho pelo Shake Shack, e é um enorme prazer finalmente abrir as portas da marca por aqui.”

Primeira loja será em São Paulo

O contrato de master-franquia da da Bold Hospitality Company com a Shake Shack estabelece uma expansão de ao menos 40 unidades até 2036. A primeira será em São Paulo, mas os próximos mercados que receberão restaurantes ainda não foram divulgados.

A localização exata e a data de inauguração do primeiro Shake Shack brasileiro também ainda serão anunciadas.

A chegada da rede também amplia o portfólio da Bold em um momento de crescimento da companhia. Em 2026, o grupo abriu 13 restaurantes (12 Outbacks e um Abbraccio) e espera encerrar o ano com faturamento de R$ 3,5 bilhões.

No mercado brasileiro, a Shake Shack deve entrar na disputa do segmento de hamburguerias premium, onde já estão redes como Madero e Cabana Burger.

A Shake Shack deve entrar na disputa do segmento de hamburguerias premium (Ant DM/Divulgação)

O que é a Shake Shack?

Fundada em 2004, em Nova York, a Shake Shack surgiu a partir de um carrinho de cachorro-quente no Madison Square Park e posteriormente se transformou em uma rede internacional de restaurantes.

O cardápio tem hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes. Um dos produtos mais conhecidos é o ShackBurger, cheeseburger preparado com carne Angus, queijo, alface, tomate e o molho ShackSauce.

Na América Latina, a companhia já opera no México e se prepara para chegar ao Panamá.

Para Michael Kark, presidente de Licenciamento Global da Shake Shack, o Brasil estava há algum tempo entre os mercados internacionais mais pedidos pelos consumidores da rede.

“A paixão do país por ótima comida, sua cultura vibrante e a valorização da hospitalidade fazem do Brasil um encaixe natural para o Shake Shack”, afirma.

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