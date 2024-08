Programa gratuito da ApexBrasil facilita o contato de empresas com o mercado internacional

No primeiro semestre de 2024, o Brasil bateu um recorde em suas exportações, atingindo US$ 167,6 bilhões. Esse valor é 2,4% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior. As previsões para o fechamento do ano são otimistas, indicando um crescimento esperado de 1,7% em relação a 2023.

Diante desse cenário de crescimento, o programa Exporta Mais Brasil, uma iniciativa da ApexBrasil, tem sido um catalisador para ampliar as fronteiras comerciais do país.

Exporta Mais Brasil: como funciona

Com o objetivo de fortalecer a presença de produtos brasileiros no cenário internacional, o programa tem conectado empreendedores nacionais a uma rede de mercados externos.

As ações são divididas em duas fases: os Diálogos Exporta Mais Brasil, que oferecem informações sobre oportunidades de exportação para o público geral, e as Rodadas de Negócios, que promovem encontros presenciais entre produtores brasileiros e compradores internacionais.

A iniciativa já movimentou diversos setores estratégicos e, em 2023, contabilizou 13 edições, reunindo 143 compradores internacionais e apoiando 487 empresas brasileiras. Os negócios gerados ultrapassaram a marca de R$ 275 milhões. Em 2024, a expectativa é ainda maior, com 14 novas edições previstas, reunindo diversos setores produtivos.

Entre os setores contemplados em 2024, destacam-se couros, chocolates, moda, insumos agropecuários, cooperativas e material de construção.

A ApexBrasil cobre os custos das ações e as empresas interessadas em participar das próximas edições podem se inscrever gratuitamente, desde que atendam aos critérios estabelecidos no regulamento de cada etapa. Para acompanhar a programação, é só acessar o site.

Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2024

Além das iniciativas de exportação, a ApexBrasil, em parceria com a EXAME, lançou o prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2024. A premiação, que acontecerá em dezembro de 2024 em São Paulo, reconhecerá empresas que se destacaram no comércio internacional em diversas categorias, como Desenvolvimento Sustentável, Performance Exportadora, Imagem e Investimento Estrangeiro Direto.

Cada categoria terá subcategorias, premiando ao todo 15 empresas que se destacaram entre janeiro de 2023 e junho de 2024.

As subcategorias são:

Promoção da Sociobiodiversidade

Desenvolvimento Regional

Liderança Feminina

Empresa Exportadora do Ano

Destaque Indústria (Micro/Pequena e Média/Grande)

Destaque Serviços (Micro/Pequena e Média/Grande)

Destaque Agro (Micro/Pequena e Média/Grande)

Destaque Startup

Inserção de novas empresas no esforço exportador (entidade setorial)

Promoção da imagem setorial no exterior (entidade setorial)

Promoção digital

Destaque Investimento Estrangeiro Direto

Empresas brasileiras ou com operações no Brasil, cooperativas, startups e entidades setoriais são elegíveis para concorrer.

As inscrições para o prêmio já estão abertas e podem ser realizadas até 30 de setembro no link.