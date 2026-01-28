10 anos, 3 fábricas e US$ 1,7 bilhão: como uma CEO multiplicou o valor do negócio da família

Há pouco mais de uma década, a empresa de chá gelado criada em uma lanchonete familiar no Alabama operava com apenas um turno, alguns dias por semana, e cerca de 40 funcionários. Hoje, o mesmo negócio emprega mais de mil pessoas, funciona 24 horas por dia em três unidades fabris e está avaliado em US$ 1,7 bilhão. À frente dessa expansão está Tricia Wallwork, neta do fundador e CEO da terceira geração da família.

Sob sua liderança, a companhia multiplicou por dez seu faturamento em 13 anos, manteve uma taxa de crescimento anual composta superior a 20% e tornou-se a marca de chá gelado refrigerado mais vendida dos Estados Unidos, segundo a Nielsen IQ.

A trajetória financeira do grupo é resultado direto de decisões estratégicas calcadas em reinvestimento, foco operacional e controle de capital. Wallwork, que assumiu o cargo de CEO em 2012, transformou um negócio com US$ 40 milhões de receita anual e estrutura artesanal em uma operação que produz cerca de 62 milhões de caixas por ano, com margens EBITDA estimadas em 20%. As informações foram retiradas da Forbes.

Finanças familiares, estratégia de crescimento

Wallwork comanda uma empresa 100% familiar, cujos membros decidiram manter o controle total do capital mesmo diante de um valuation bilionário. A escolha por não abrir mão de participação acionária é acompanhada de uma mentalidade de longo prazo: “Os desafios que enfrentamos hoje não se resolvem em três ou cinco anos, muito menos em ciclos trimestrais. Pensamos em gerações”, afirmou à Forbes.

Esse olhar de perpetuidade é um ativo estratégico, especialmente em um mercado que frequentemente sacrifica visão de futuro por metas de curto prazo. A governança familiar, aliada a uma gestão financeira rigorosa e foco em reinvestimento, permitiu à empresa escalar sua produção, ampliar sua presença em 60 mil pontos de venda e conquistar acordos com gigantes do varejo como Walmart, Kroger, Publix e Dollar General.

Investimento em capacidade produtiva: o impacto no caixa

Nos últimos cinco anos, a companhia construiu duas novas fábricas, uma delas, em plena pandemia, e outra em 2025, com aporte de US$ 200 milhões. A unidade mais recente, na Carolina do Sul, recebeu 23 mil candidatos para apenas 129 vagas, reflexo não apenas da atratividade da marca, mas também da relevância regional do investimento.

Esse tipo de movimentação exige habilidades financeiras apuradas: desde o desenho do modelo de viabilidade, passando por estruturação de funding e retorno sobre capital investido. Profissionais de finanças corporativas que participam de decisões como essas têm papel direto na sustentabilidade e no ritmo de crescimento de negócios em expansão.

O papel da liderança financeira no sucesso

Wallwork assumiu o negócio familiar aos 29 anos, após uma carreira frustrada no direito. Iniciou sua atuação como diretora jurídica e, ao longo dos anos, foi assumindo responsabilidades executivas até conquistar o cargo de CEO. Desde então, priorizou vendas, ampliação de canais e reinvestimento contínuo no negócio.

“Cada vez que a empresa dobra de tamanho, eu tenho que triplicar”, diz ela, ao comentar sobre as exigências crescentes da liderança. A frase resume o que todo CFO ou diretor financeiro em empresas em ascensão conhece bem: o crescimento do negócio exige sofisticação da gestão.

Para profissionais de finanças corporativas, o caso da Milo’s mostra que é essencial dominar não apenas controles internos, mas também participar ativamente da estratégia, da expansão, da análise de ROI e da projeção de novos mercados. Wallwork, por sua vez, acredita que essa jornada está só começando. Em 2026, a empresa deve ultrapassar US$ 750 milhões em receita e já projeta entrar em novas categorias de bebidas.

Finanças como motor da transformação

A história da Milo’s deixa claro que o sucesso financeiro de um negócio depende de decisões corajosas, baseadas em dados, com foco em longo prazo e reinvestimento. Profissionais de finanças que se posicionam como agentes de crescimento, não apenas de controle, tornam-se essenciais em trajetórias como essa.

Com planejamento, governança e foco, é possível multiplicar o valor de uma empresa em poucos anos. Mas é preciso mais do que intuição. É preciso domínio técnico, visão analítica e capacidade de estruturar operações de capital intensivo com segurança e precisão.

Wallwork diz estar com “o pé no acelerador”. Para quem atua nas finanças corporativas de negócios em crescimento, o papel é garantir que o combustível nunca falte, e que o destino seja sempre o próximo grande marco da companhia.

