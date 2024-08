Melhores dos Negócios Internacionais 2024: conheça as categorias da premiação

Com a missão de promover produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) acaba de lançar, em parceria com a EXAME, o prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2024.

O objetivo da iniciativa é reconhecer e celebrar o impacto das 15 empresas brasileiras que mais se destacaram no mercado global entre janeiro de 2023 e junho de 2024. A entrega do prêmio acontecerá em dezembro deste ano, em São Paulo.

PRÊMIO MELHORES DOS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS. INSCREVA-SE

Melhores dos Negócios Internacionais 2024

Com inscrições abertas, o Melhores dos Negócios Internacionais 2024 se divide em quatro categorias. São elas: Desenvolvimento Sustentável, Performance Exportadora, Imagem e Investimento Estrangeiro Direto. Cada um desses pilares se divide nas subcategorias que você confere a seguir:

Promoção da Sociobiodiversidade

Reconhece empresas exportadoras que adotam práticas de sustentabilidade ambiental e social, além de promoverem o conhecimento cultural de populações tradicionais e o desenvolvimento de comunidades locais.

Reconhece empresas exportadoras que adotam práticas de sustentabilidade ambiental e social, além de promoverem o conhecimento cultural de populações tradicionais e o desenvolvimento de comunidades locais. Desenvolvimento Regional

Destaca empresas que impactam positivamente as regiões Norte e Nordeste do Brasil, focando no desenvolvimento econômico, social e ambiental dessas áreas.

Destaca empresas que impactam positivamente as regiões Norte e Nordeste do Brasil, focando no desenvolvimento econômico, social e ambiental dessas áreas. Liderança Feminina

Premia empresas exportadoras que promovem a equidade de gênero e incluem iniciativas que impactam mulheres social e economicamente, além de promoverem a representação feminina em cargos de liderança.

Premia empresas exportadoras que promovem a equidade de gênero e incluem iniciativas que impactam mulheres social e economicamente, além de promoverem a representação feminina em cargos de liderança. Empresa Exportadora do Ano

Reconhece a empresa brasileira exportadora que melhor alinhou suas práticas às diretrizes estratégicas da ApexBrasil, demonstrando excelência em internacionalização.

Reconhece a empresa brasileira exportadora que melhor alinhou suas práticas às diretrizes estratégicas da ApexBrasil, demonstrando excelência em internacionalização. Destaques na Indústria, Serviços e Agro (Micro/Pequena e Média/Grande)

Reconhece empresas industriais, de serviços e do agronegócio que melhoraram seu desempenho exportador, expandiram sua presença internacional e combinaram inovação, sustentabilidade e impacto econômico.

Reconhece empresas industriais, de serviços e do agronegócio que melhoraram seu desempenho exportador, expandiram sua presença internacional e combinaram inovação, sustentabilidade e impacto econômico. Destaque Startup

Premiará exportadoras que combinam inovação, sustentabilidade e impacto econômico e social.

Premiará exportadoras que combinam inovação, sustentabilidade e impacto econômico e social. Inserção de Novas Empresas no Esforço Exportador (Entidade Setorial)

Reconhece entidades que inseriram significativamente novas empresas no mercado exportador.

Reconhece entidades que inseriram significativamente novas empresas no mercado exportador. Promoção da Imagem Setorial no Exterior (Entidade Setorial)

Elege as entidades setoriais que desenvolveram estratégias para fortalecer a imagem de seus setores em mercados internacionais.

Elege as entidades setoriais que desenvolveram estratégias para fortalecer a imagem de seus setores em mercados internacionais. Promoção Digital

Destaca empresas que utilizaram soluções digitais para aprimorar o posicionamento de sua marca no exterior.

Destaca empresas que utilizaram soluções digitais para aprimorar o posicionamento de sua marca no exterior. Destaque Investimento Estrangeiro Direto

Enaltece empresas com operações no Brasil que atraíram investimentos estrangeiros, gerando empregos e adotando práticas inovadoras e sustentáveis.

Quem pode se inscrever

Com inscrições abertas até 30 de setembro, podem concorrer ao prêmio empresas brasileiras ou com operações no Brasil, incluindo cooperativas, startups, entidades setoriais, fundos de participação e sociedades de investimentos.

Para participar, é só se inscrever gratuitamente por meio do link e enviar um Memorial Descritivo detalhado para o e-mail premiacao@exame.com.