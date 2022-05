Produção da Petrobras sobe 2,2% em abril

A produção da Petrobras em abril subiu 2,2% na comparação com março, para 2,815 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), voltando ao patamar de janeiro deste ano, segundo informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A estatal produziu em média 2,181 milhões de barris de petróleo por dia (b/d) no mês passado, alta de 2% contra março, e a produção de gás natural voltou ao nível de 100 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d), também registrado em janeiro, e fechou o mês com produção média de 100,8 milhões de m3/d.

Já a produção nacional subiu 0,8% em abril contra março, para 3 859 milhões de boe/d, sendo 2,988 milhões de b/d de petróleo, 0 6% acima de março; e 136,8 milhões de m3/d de gás natural, 1,7% a mais do que no mês anterior.

A produção no pré-sal também evoluiu, para 2,911 milhões de boe/d, representando 75,45% do total produzido no País.

O campo de Tupi permanece como o maior campo produtor, contribuindo com 40,9% do petróleo produzido no pré-sal, seguido de Búzios, com 24,8%.

A produção de petróleo de Tupi, porém, registrou queda de 5,33% em abril, e a de gás natural, de 4,14%.

