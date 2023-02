As 7 tendências mais relevantes do e-commerce para PMEs em 2023

Sem perder a relevância diante do varejo físico, o e-commerce ainda vai ter parcela significativa na estratégia de vendas de boa parte dos pequenos e médios empreendedores em 2023. Prova disso é que cerca de 64% dos pequenos lojistas desejam aprender mais sobre estratégias para o varejo digital este ano. O dado é de um estudo da Nuvemshop, plataforma para criação e lojas virtuais e líder de e-commerce para o pequeno varejo na América Latina.

Com a pesquisa NuvemCommerce 2023, realizada com a sua base de 100.000 lojistas, a empresa aponta os principais planos de empreendedores a serem colocados em prática no comércio eletrônico anualmente.

De acordo com o relatório, em 2023, alguns dos temas prioritários para lojistas que realizam vendas digitais são:

investir em automação de marketing (47%)

expandir o portfólio da loja também é uma das suas prioridades (36%);

contratar mais pessoas para o time (16%)

“Para crescer neste ano, os empreendedores digitais precisam expandir seus canais de venda ou integrar canais de venda que já possuem. Investir em ferramentas de automação de marketing e atendimento, novos gateways de pagamento e checkout facilitado são boas estratégias para aumentar as taxas de conversão de vendas e profissionalizar ainda mais as lojas virtuais, o que colabora para o aumento do faturamento”, comenta Guilherme Pedroso, diretor geral da Nuvemshop no Brasil.

Confira, abaixo, as principais tendências para o e-commerce de acordo com o estudo da Nuvemshop.

Tendências para o e-commerce em 2023

1. Live Commerce

As vendas via transmissões ao vivo nas redes sociais, que aliam entretenimento ao e-commerce, são cada vez mais populares, inclusive entre PMEs.

2. Atendimento automatizado

Por meio de chatbots integrados à loja virtual e aos aplicativos de mensagens, o lojista otimiza o atendimento e aumenta a conversão de vendas. Com a ascensão de novas tecnologias, como o ChatGPT, é possível que o atendimento automatizado se torne ainda mais comum e indispesável ao pequeno varejo.

3. Pix e Pix Parcelado

O Pix é um dos meios de pagamento que mais cresceu no e-commerce. Uma tendência é oferecer a compra parcelada pelo Pix por meio de integrações com empresas especialistas.

4. Checkout facilitado

Possibilita menos etapas até a finalização da compra e aumenta a taxa de conversão. As soluções mais avançadas no mercado oferecem a opção de salvar dados de compra e de checkout apenas com código de verificação, como o Nuvem Pay, da Nuvemshop.

5. Terceirização de estoque (fulfillment)

O fullfillment permite que a loja otimize o estoque e delegue a expedição para empresas parceiras. Trata-se de outra tendência, principalmente para lojas que enviam milhares de pedidos e têm operações complexas. A prática tornou-se comum a grandes varejistas que oferecem a modalidade como meio para atrair pequenos vendedores em busca de um diferencial competitivo. Uma delas é a Amazon.

6. Redes para pagamento

Investir em uma boa integração é fundamental para diversificar formas de pagamento, sejam ela via cartão, Pix, boletos ou carteiras digitais. É preciso estar atento aos rede digitais com os melhores prazos de recebimento e taxas de transação.

7. Software de gestão para e-commerce

Por meio dos ERPs (sigla para Enterprise Resource Planning, os softwares de gestão empresarial), as informações da empresa se concentram em um único sistema. Com eles, é possível integrar departamentos, otimizar o tempo e reduzir riscos e erros em pedidos. Integrado à uma plataforma de e-commerce, um ERP ajuda, ainda, a gerir pedidos em diferentes canais de venda, compra de mercadorias e fluxo de caixa com dados.