Prévia da Black Friday oferece descontos de até 70% em compras na internet

Depois da Black Friday brasileira no início do mês, as principais empresas de comércio eletrônico do país continuam com promoções agressivas para aproveitar o ímpeto do consumidor por compras online na pandemia. Desta vez, é o Mercado Livre que decidiu promover uma espécie de nova prévia da Black Friday, que, em tese, só acontece na segunda quinzena de novembro.

O Mercado Livre, maior site de e-commerce da América Latina, vai oferecer por uma semana, deste domingo, 27, até o domingo que vem, 4 de outubro, produtos com descontos de até 70% em compras acima de 99 reais.

Os descontos vão abranger produtos que vão de vinhos, espumantes e fraldas até brinquedos, jogos, artigos para casa e decoração, auto-peças e vestuário.

As maiores varejistas com plataforma online do país, como Magazine Luiza, Via Varejo e o próprio Mercado Livre, estão registrando forte crescimento das vendas na casa de dois dígitos nos meses da pandemia, como reflexo da forte digitalização do comportamento do consumidor diante da pandemia e do fechamento ou restrições para o funcionamento do comércio de rua e de shoppings.

Durante a semana de promoção, o Mercado Livre diz que vai oferecer entregas expressas, em até 24 horas, para compras feitas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Salvador no modelo conhecido como Full, em que Mercado Livre fica responsável por todo o processo logístico, do vendedor até o envio do produto ao cliente.