PowerTalk SP: evento com Magalu e Luiza Trajano debate futuro do varejo

O varejo brasileiro volta ao centro do debate no dia 1º de abril, quando São Paulo recebe a quinta edição do PowerTalk SP, evento que reúne executivos e especialistas para discutir como vendas, dados e influência digital estão redesenhando o setor.

Realizado no Teatro YouTube, na Avenida Paulista, o encontro é fruto da parceria entre o PowerTalk — plataforma criada por Scheila Santos e Isabel Rendeiro — e o Magalu.

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A programação inclui nomes do varejo e da inovação, com abertura de Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magalu, no painel “Do case ao caixa: a engenharia de vendas do novo varejo”.

A nova edição acontece em um momento de mudança no setor. A projeção da ABComm indica que o e-commerce brasileiro deve movimentar mais de 225 bilhões de reais em 2026, impulsionado por marketplaces, digitalização de pequenos negócios e novas estratégias de logística e marketing.

Ao mesmo tempo, mais de 70% das decisões de compra já começam no ambiente digital, segundo levantamento da McKinsey.

“O varejo deixou de ser apenas uma operação de vendas. Hoje ele envolve dados, tecnologia, logística, marketing e comunidade. O PowerTalk nasce justamente para conectar essas diferentes frentes do novo mercado”, afirma Scheila Santos.

Criado a partir do POWERCast, podcast que começou com entrevistas com líderes empresariais, o projeto evoluiu para um ecossistema que combina conteúdo digital, eventos presenciais e uma comunidade de empreendedores.

Hoje, soma mais de 65 mil inscritos no YouTube e mais de 20 milhões de visualizações nas plataformas.

A expansão do projeto acompanha uma mudança mais ampla no empreendedorismo brasileiro, com crescimento de modelos baseados em comunidade e troca de experiências.

Mentorias em grandes empresas

Dentro dessa lógica, surgiu o POWERClub, que promove mentorias e experiências dentro de grandes empresas.

“Queremos aproximar os empreendedores dos lugares onde as decisões acontecem. Quando você entra nesses ambientes, sua visão de negócio muda completamente”, afirma Isabel Rendeiro.

Nos últimos meses, membros da comunidade participaram de encontros em empresas como iFood Benefícios, BTG Pactual e Instituto Ayrton Senna.

Há também uma agenda com o próprio Magalu, ampliando o acesso a executivos e operações de grande escala.

No palco do PowerTalk SP, essa proposta ganha escala. Executivos de empresas como Magalu, Nuvemshop, WMcCann e Lefil Company discutem temas como marketplace, logística, marketing de influência e uso de dados.

Entre os participantes estão Ricardo Garrido, diretor executivo de marketplace do Magalu, Camila Salek, Alejandro Vázquez e outros nomes do setor.

Os temas refletem a dinâmica atual do varejo digital. Hoje, mais de 78% das vendas online no Brasil passam por marketplaces, segundo a consultoria Conversion.

Ao mesmo tempo, a creator economy, economia baseada em criadores de conteúdo, já movimenta mais de 250 bilhões de dólares no mundo e deve chegar a 480 bilhões até 2027, de acordo com a Statista.

No Brasil, esse movimento se conecta ao crescimento de comunidades digitais e programas de sellers, modelo adotado por plataformas como o Magalu, que aproximam marcas, criadores e consumidores em um mesmo ambiente.

Com programação ao longo de todo o dia, das 9h às 17h, o evento reúne executivos, empreendedores e profissionais que atuam diretamente na transformação do varejo no país, em um ambiente voltado à troca de experiências e geração de negócios.