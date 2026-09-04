Krispy Kreme acelera expansão e vai abrir novas lojas em São Paulo; veja onde

Quando abriu sua primeira loja no Brasil, no início do ano passado, a Krispy Kreme provocou uma cena pouco comum no mercado de alimentação: filas de horas para provar os donuts da marca americana.

Mais de um ano depois, a empresa tenta transformar aquele efeito de estreia em presença mais constante na rotina dos paulistanos.

A Krispy Kreme prepara a abertura de duas novas lojas em São Paulo ainda em setembro, uma no Shopping Vila Olímpia e outra no Bourbon Shopping, em Perdizes, na Zona Oeste.

As inaugurações fazem parte do plano de expansão da companhia na capital paulista, mercado escolhido como porta de entrada da operação brasileira.

A unidade do Shopping Vila Olímpia ficará no térreo, na Rua Olimpíadas, 360, e funcionará no formato de quiosque. Será a quarta operação da marca dentro de um shopping center.

Já a loja do Bourbon Shopping terá 40 metros quadrados, também no térreo, na Rua Palestra Itália, 500. Será a quinta unidade da Krispy Kreme em shopping na cidade e contará com serviço de delivery.

As duas operações serão abastecidas diariamente pelas lojas produtoras da rede.

“A abertura dessas duas novas lojas representa mais um passo importante em nosso plano de crescimento em São Paulo”, afirma João Luiz Marçola, CEO da Krispy Kreme Brasil.

Segundo o executivo, a estratégia é aumentar a presença da marca em diferentes regiões da cidade e testar formatos distintos de operação.

“Estamos construindo nossa presença na cidade de forma consistente, buscando estar cada vez mais próximos dos consumidores através de diferentes formatos”, diz.

Da fila de quatro horas à expansão

A Krispy Kreme chegou oficialmente ao Brasil em abril de 2025, após fechar uma joint venture com a AmPm, rede de lojas de conveniência da Ipiranga.

A primeira unidade foi instalada na Avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Nova Conceição, em São Paulo.

A estreia chamou atenção pelo movimento. Nos primeiros dias de funcionamento, consumidores chegaram a enfrentar filas de mais de quatro horas para entrar na loja e provar os donuts recém-produzidos.

Desde então, a operação vem avançando pela capital paulista.

Em entrevista à EXAME em 2025, Marçola afirmou que o desafio seria justamente transformar o forte interesse inicial pela marca em uma operação capaz de crescer de maneira sustentável.

A estratégia passa por combinar lojas maiores, responsáveis pela produção, com pontos menores espalhados pela cidade.

Esse modelo permite que a empresa aumente sua presença sem necessariamente instalar uma linha de produção em cada novo endereço.

Qual é a aposta no Brasil

Fundada em 1937, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a Krispy Kreme ficou conhecida principalmente pelo Original Glazed, seu donut coberto por uma fina camada de açúcar.

A companhia opera atualmente em mais de 40 países e expandiu seu modelo de negócios para além das lojas próprias, utilizando também supermercados, redes de conveniência, delivery e outros pontos de distribuição.

No Brasil, essa estratégia ganhou um parceiro de peso.

A AmPm possui cerca de 1.500 lojas de conveniência espalhadas pelo país e pertence à Ipiranga. A rede também opera quase 800 unidades de padaria.

A parceria dá à Krispy Kreme uma estrutura que pode ser usada, no futuro, para levar os produtos para além das lojas próprias.

Por enquanto, porém, o foco continua sendo São Paulo.

Em entrevista à EXAME em julho, Marçola afirmou que a companhia pretende crescer sem repetir erros de outras febres gastronômicas que chegaram ao Brasil e perderam força poucos anos depois. “Queremos crescer com consistência, não velocidade”, afirmou na ocasião.

As duas novas lojas de setembro mostram que, ao menos por enquanto, a estratégia é avançar endereço por endereço.

Onde ficam as novas lojas da Krispy Kreme

A unidade do Shopping Vila Olímpia ficará na Rua Olimpíadas, 360, no térreo. O funcionamento será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h.

Já a nova loja do Bourbon Shopping ficará na Rua Palestra Itália, 500, em Perdizes, também no térreo. O funcionamento será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 20h.