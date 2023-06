Por que a MIGNOW se tornou a queridinha dos usuários SAP?

A MIGNOW surgiu de uma dúvida: será que as consultorias do mercado teriam condições de realizar os projetos de migração do SAP ECC para o SAP S/4HANA – quarta geração do ERP da SAP – até 2027 ou 2030, prazos estipulados para o fim do Enterprise Support?

A resposta veio em forma de um software desenvolvido pelo time da MIGNOW e que que utiliza a Inteligência Artificial para fazer atualizações automáticas. Para chegar à solução, o time fez uma imersão no Vale do Silício com os maiores engenheiros de software do mundo. Depois, partiu para o Canadá, berço de neural networks e do deep learning, para se aprofundar nos processos. Resultado: hoje, além de grandes clientes, como Nike, GPA, Pague Menos, XP e Carrefour, a MIGNOW se tornou um dos primeiros softwares do mundo capaz de analisar a base de dados das companhias e realizar uma conversão automática do SAP ECC para o SAP S/4HANA.

Reconhecimento da SAP Inclusive, a migração feita pela MIGNOW para o Carrefour em tempo recorde de três meses (a média de mercado é em torno de um ano), lhe rendeu o SAP Innovation Awards na categoria “Digital Transformation on Rise with SAP”. A premiação homenageia e celebra as conquistas de empresas e indivíduos com visão de futuro e que aproveitaram o poder dos mais recentes produtos e tecnologias da SAP para revolucionar indústrias, ajudar o mundo a funcionar melhor e melhorar a vida das pessoas.

No caso da varejista, que reúne mais de 70 mil colaboradores e 498 lojas pelo país, a transformação digital utilizando Rise With SAP garantiu redução de custos de funcionamento do sistema em 30% (usando SAP BTP); 45% menos consumo de energia por meio da hospedagem em nuvem, além do aumento na produtividade dos usuários finais em até 64% com as novas interfaces Fiori – mais fáceis de usar do que UIs SAP anteriores.

“Dentro de três meses e meio pudemos mover com sucesso nosso SAP ECC para SAP S/4HANA e iniciar nossas melhorias em nossas operações. Com o SAP S/4HANA somos capazes de entregar e melhorar várias novas funcionalidades e novas tecnologias ao nosso negócio.” Carrefour, comenta Paulo Henrique Farroco, CIO do Carrefour Brasil.

O desafio de migração

A MIGNOW agradou o mercado por diversos motivos, dentre eles o fato de promover de forma simplificada um tipo de migração que antes envolvia mão-de-obra especializada, demandava tempo, e gerava custos.

Segundo a MIGNOW, a tecnologia faz o trabalho de pelo menos dez pessoas, e torna a execução até cinco vezes mais rápida, com 100% precisão de entrega.

“É extraordinário ajudar empresas com o Carrefour em seu processo de transformação digital, em que através de nossa inovação garantimos as atualizações do SAP S/4HANA sempre na última versão disponibilizada pela SAP. Esse processo de atualização contínua é o verdadeiro ‘open doors’ da inovação aos clientes”, finaliza Guilherme Joventino, cofundador da MIGNOW.

MIGRAÇÃO SEM DOR

Com o novo software do MIGNOW, cerca de 80% do processo de migração deixa de ser manual e passa a ser automatizado.

MIG CONVERSION

É o primeiro software capaz de analisar a base de dados de clientes e realizar uma conversão totalmente automática, utilizando ferramentas de Inteligência Artificial.

MIG UPDATE

Realiza automaticamente as atualizações do SAP S/4HANA. O usuário ganha novas funcionalidades, agilidade, melhoria de execução dos processos e um melhor retorno em relação ao investimento feito no ERP.

MIG PRECHECK

Faz uma série de validações no ambiente SAP ECC, para prever problemas na conversão futura, mitigando riscos e reduzindo o tempo de conversão.