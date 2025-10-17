Pop Mart e MINISO lideram exportações de brinquedos da China, que somam US$ 6,9 bi

Segundo a Administração Geral das Alfândegas da China (GACC), as exportações de artigos festivos, bonecas e brinquedos em formato de animais ultrapassaram 50 bilhões de yuans (US$6,9 bilhões) nos primeiros três trimestres de 2025, alcançando mais de 200 países e regiões.

Os chamados produtos “guochao”, itens de moda e cultura chinesa, ganharam força no exterior e se tornaram novos vetores de crescimento das exportações.

A GACC, afirmou que o sucesso desses produtos reflete a influência da cultura tradicional, a criatividade dos exportadores e a força da manufatura chinesa.

Com o avanço das exportações, fabricantes locais ampliam presença internacional e transformam o “chao play”, brinquedos e colecionáveis de design chinês, em um novo fenômeno global.

Kayou

A marca de cartões colecionáveis Kayou anunciou em outubro de 2024 sua estratégia “go global”, com foco inicial no Sudeste Asiático. A empresa abriu lojas temporárias na Malásia e unidades em Hong Kong e Macau, além de firmar parcerias na Europa e nos Estados Unidos. Segundo a Kayou, consumidores ocidentais preferem produtos ligados a esportes, enquanto o público do Sudeste Asiático demonstra maior interesse por personagens de anime, influenciado pelo sucesso do filme chinês Ne Zha. “Nosso objetivo é compartilhar produtos culturais chineses de alta qualidade com consumidores globais”, afirmou um porta-voz da Kayou ao Global Times.

A Pop Mart também ampliou suas operações no exterior. A empresa alcança consumidores em mais de 90 países e regiões e, em 2024, sua receita online fora da China cresceu 834%, chegando a 1,46 bilhão de yuans (US$200 milhões). As vendas no site oficial aumentaram 1.246%, e o TikTok tornou-se seu canal de crescimento mais rápido, com avanço superior a 5.700%, segundo a Xinhua.

MINISO opera 3.307 lojas em mais de 100 países

A varejista de estilo de vida MINISO segue o mesmo caminho. No segundo trimestre de 2025, a receita internacional atingiu 1,9 bilhão de yuans (US$260 milhões), alta de 28,6% em relação ao ano anterior. A empresa mantém 3.307 lojas em mais de 100 países e aposta em lojas próprias de grande formato em regiões estratégicas como Gangnam (Seul), Swanston Street (Melbourne) e Bang Kapi (Bangkok).

A expansão global das marcas chinesas é sustentada por uma rede logística internacional. A Cainiao, braço logístico do Alibaba, opera armazéns nos Estados Unidos, Europa e Sudeste Asiático. O serviço permite reabastecimento rápido de lojas e entregas em até 72 horas, de acordo com a Xinhua.

Para Zhang Yi, CEO do iiMedia Research Institute, os brinquedos chineses evoluíram de simples produtos para IPs culturais com valor simbólico. “Antes, as marcas dependiam de personagens estrangeiros. Hoje, criações originais como a LABUBU combinam estética oriental e contos de fadas nórdicos, expressando confiança cultural”, afirmou Zhang.

Ele acrescentou que as empresas estão adaptando suas estratégias a diferentes mercados. “Na América do Norte, o marketing assume formato documental. No Sudeste Asiático, as campanhas se alinham às tradições locais e à sustentabilidade. Essa abordagem local fortalece a conexão com o público”, disse.

Segundo a autoridade alfandegária chinesa, fabricantes de brinquedos também incorporam tecnologias como impressão 3D e prototipagem inteligente, o que reduziu o desenvolvimento de novos produtos de 15 para três dias e impulsionou a competitividade tecnológica do setor.

Sun Lijuan, dona da Hongsheng Toys em Yiwu, afirmou que brinquedos interativos com funções inteligentes têm alta demanda na América do Sul, Oriente Médio e África. Ela foi uma das primeiras empresárias da cidade a usar inteligência artificial no comércio exterior para atrair clientes, reduzir custos e desenvolver novos produtos.

“As empresas chinesas não exportam apenas brinquedos, mas também capacidade de design e expressão cultural”, disse Zhang.

Segundo ele, as redes sociais desempenham papel central na expansão global do chao play. “O TikTok permitiu que as marcas interagissem diretamente com o público e ajustassem seus produtos em tempo real. A LABUBU, da Pop Mart, tornou-se uma espécie de ‘moeda social’ entre os jovens, símbolo de identidade e pertencimento.”

A fabricante de blind boxes Letsvan relatou ao Global Times que mantém operações em mais de 20 países, incluindo mercados no Sudeste Asiático e na América do Norte. Em junho, lançou a linha WAKUKU em parceria com a MINISO na Tailândia, atraindo forte engajamento local.

De acordo com a Associação de Consumidores da China, o consumo emocional é um fator central nas decisões de compra dos jovens, tendência que impulsiona o sucesso global dos brinquedos de grife chineses.