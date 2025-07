'Efeito Labubu': Pop Mart prevê alta de 350% no lucro em 2025 com sucesso da boneca Explosão da popularidade dos monstros de pelúcia Labubu, com fãs como Rihanna e Lisa do BlackPink, deve triplicar a receita da Pop Mart no primeiro semestre de 2025

Labubu: boneca 'feia' fez lucro de empresa chinesa crescer 204% em 2024 (MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images / Colaborador/Getty Images)