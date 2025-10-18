Mais de US$ 6 mil em peças de Lego: o que a polícia encontrou na casa de um ladrão nos EUA

Uma cena de crime feita com peças de Lego. Foi exatamente isso que detetives do Departamento de Polícia de Santa Rosa encontraram quando chegaram a uma residência no condado de Lake, na Califórnia. No local, encontraram figuras de plástico espalhadas por toda parte, com cabeças removidas e organizadas em fileiras conforme suas expressões faciais.

Caixas e latas continham dezenas de milhares de peças soltas, distribuídas por mesas na sala de estar, enquanto conjuntos fechados estavam espalhados pelo chão do corredor, segundo informações do The New York Times.

A investigação, iniciada no mês anterior, levou à prisão de Robert Lopez, de 39 anos. Segundo comunicado divulgado pela polícia, Lopez é acusado de ter roubado mais de US$ 6.000 em peças de Lego. Além dos brinquedos, os policiais encontraram diversas armas dentro de um cofre na casa de Lopez, incluindo uma espingarda e um rifle de assalto carregado.

Ainda não está claro quem comprava os produtos de Lopez. A investigação segue em andamento para identificar outros envolvidos e localizar os revendedores. Lopez foi acusado de roubo e conspiração para cometer crime grave, infrações que, segundo a legislação da Califórnia, podem resultar em até três anos de prisão.

Na garagem da residência, os policiais encontraram cerca de 100 minifiguras montadas expostas em prateleiras, além de diversos conjuntos fechados e embalagens. A cena indicava uma triagem sistemática e possível atividade de revenda.

Os conjuntos de Lego encontrados lá variavam de US$ 4,99 a quase US$ 1.000, segundo o site da fabricante. Devido à popularidade e à produção limitada de alguns modelos, os preços podem se multiplicar no mercado de revenda. Segundo Will Jensen, diretor de operações da loja brickLAB, no Texas, certos produtos Lego podem valorizar até 10% ao ano.

Um exemplo é o boneco do Homem-Aranha da Lego San Diego Comic-Con 2013, avaliado em mais de US$ 15 mil no mercado de usados.

Aumento no tipo de crime

A polícia de Santa Rosa alertou que o roubo e a revenda de bonecos colecionáveis da Lego se tornaram uma preocupação devido ao alto valor de revenda, à popularidade entre colecionadores e à facilidade de esconder itens. Em 2024, ladrões furtaram mais de US$ 100 mil em kits e acessórios Lego da loja Bricks & Minifigs, também na Califórnia, segundo o NYT.

Dados do gabinete de análise legislativa do estado indicam que, entre 2014 e 2023, os roubos relatados aumentaram cerca de 11%. No entanto, ainda é difícil mensurar a frequência com que redes organizadas de ladrões atuam.

A polícia informou que está trabalhando em parceria com grandes redes varejistas, como Walmart e Target, para investigar os roubos.