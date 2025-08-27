Conheça a empresa que gerencia os dados de energia do Brasil

No coração de um dos maiores polos de inovação do Brasil, Florianópolis, a Way2 opera uma engrenagem invisível, mas vital, para o setor elétrico. A empresa desenvolve a tecnologia responsável pela aquisição e gerenciamento dos dados de 70% da energia produzida e consumida no país, conectando geradoras, distribuidoras, comercializadoras, grandes consumidores e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Cada quilowatt-hora gerado, distribuído e consumido depende de uma complexa cadeia de medições, validações e integrações de dados. É essa infraestrutura que garante a apuração correta dos balanços energéticos, a remuneração justa dos agentes e a emissão de faturas consistentes e auditáveis aos consumidores.

Fundada em 2005, a Way2 Technology se consolidou como referência nacional em digitalização do setor elétrico. Desde os primeiros projetos em distribuidoras e geradoras, a empresa construiu reputação pela confiabilidade técnica e aderência regulatória. O marco veio em 2012, quando firmou parceria com a CCEE e passou a fornecer a tecnologia que sustenta o Sistema de Coleta de Dados de Energia (SCDE), plataforma usada para consolidar diariamente os volumes de geração e consumo em todo o país. Essa proximidade regulatória se transformou em diferencial estratégico, reforçando o papel da companhia como guardiã da confiabilidade dos dados energéticos.

Centro de Operação da Medição, na sede da Way2 em Florianópolis (Way2/Divulgação)

Os números acompanham a relevância: em 2024, a Way2 registrou crescimento de 36% na receita líquida — mantendo média anual de 24% nos últimos cinco anos — e conquistou lugar no Ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

Ao completar 20 anos de atuação, a empresa reafirma sua posição como infraestrutura crítica do setor. “O setor elétrico caminha para um estágio de maior complexidade, descentralização e digitalização. Nossa função é prover a infraestrutura digital que assegure confiabilidade às informações, habilite novos modelos de negócio e fortaleça a competitividade do mercado de energia”, afirma Danilo Barbosa, CEO da Way2.

Complexidade crescente exige digitalização

O setor elétrico brasileiro deixou de lidar com complexidade apenas em situações pontuais. Hoje, trata-se de uma característica estrutural. A expansão acelerada das fontes renováveis intermitentes, como solar e eólica, pressiona a operação do sistema. Ao mesmo tempo, consumidores ganham protagonismo com geração distribuída, autoprodução e migração ao mercado livre. Some-se a isso os impactos das mudanças climáticas, que alteram padrões de previsibilidade e desafiam a confiabilidade da rede.

Diante desse cenário, a digitalização deixou de ser acessória e tornou-se indispensável. “Sem digitalização, a complexidade se tornaria intratável e resultaria em mais custos para todos. Com ela, os dados viram inteligência para decisões regulatórias, operacionais e comerciais”, diz Barbosa.

Segundo o executivo, o que antes era um setor apoiado em processos físicos e trocas documentais agora demanda automação e interoperabilidade. “Com o aumento da complexidade, o fluxo de informações entre agentes precisa ser 100% digital. Nosso papel é garantir que essas informações sejam precisas, seguras e úteis para decisões estratégicas.”

Novos vetores de transformação

Os próximos anos prometem mudanças estruturais no setor elétrico brasileiro. Entre 2025 e 2027, diversas distribuidoras devem superar a marca de 1 milhão de medidores inteligentes instalados em unidades de baixa tensão. Essa digitalização em massa amplia a granularidade das informações e possibilita novos modelos de tarifação, flexibilidade e eficiência operacional.

Outro movimento decisivo é a abertura total do mercado livre de energia, que pode ampliar o universo de consumidores elegíveis de 200 mil para mais de 90 milhões de unidades. Isso exigirá das comercializadoras maior automação de processos e novas estratégias de relacionamento com clientes de perfis distintos.

Em paralelo, a Aneel iniciou em fevereiro de 2025 o debate sobre o Open Energy (CP 07/25), que propõe permitir que cada consumidor autorize, de forma digital e segura, o compartilhamento de seus dados de consumo. A iniciativa pode redefinir a dinâmica do setor, ampliando a competitividade e estimulando novos serviços com base em dados energéticos.

Workshop Transformação Digital no Varejo de Energia promovido pela Way2 em 2024 (Way2/Divulgação)

Por fim, a maior presença de renováveis intermitentes e a integração de sistemas de armazenamento em baterias adicionam novos desafios. Coordenar em tempo real geração, consumo e flexibilidade será essencial — e plataformas de gestão de dados e interoperabilidade terão papel central para garantir previsibilidade, resiliência e eficiência no uso dos recursos.