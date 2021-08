Conheça a picape mais luxuosa que será vendida no Brasil

A nova Ram 3500 está confirmada para o Brasil. Só não se engane: essa será a maior picape à venda por aqui – com direito a pitadas de caminhão. E não é apenas pelo tamanho que essa novata impressiona, já que inclui equipamentos dignos de sedãs Rolls-Royce, mas também pela fatura acima dos 429.990 reais. Afinal, o preço não está confirmado, mas ficará acima da opção mais cara atualmente.

Vendida em versão única

De acordo com apuração do Autos Segredos, a 3500 será oferecida na opção Limited Longhorn, segunda versão mais cara disponível nos Estados Unidos. E, por lá, essa configuração parte dos 70.985 dólares (o que, em conversão direta, daria 381.930 reais). Mas nem mesmo a inflação parece desanimar a clientela da marca, que caminha para dobrar os emplacamentos pelo segundo ano consecutivo.

Duplo rodado: pneus traseiros são duplos para aumentar a capacidade de carga

Recorde de emplacamentos

Entre janeiro a julho, foram 2.026 unidades – com 1.646 da Ram 2500 e o restante da “irmã” 1500, que foi lançada no final de abril. Para se ter ideia, a previsão é encerrar este ano com 3.000 emplacamentos. Detalhe: há apenas dois modelos à venda por enquanto e todos custam mais de 400.000 reais. No caso da maior representante, é necessário até mesmo habilitação especial para poder dirigir.

Tamanho de caminhão

Em relação ao tamanho, a nova 3500 pode chegar a 6,60 metros de comprimento, dependendo do tipo de carroceria, enquanto a largura é somente 1 cm menor que no recém-lançado Volkswagen e-Delivery, um (verdadeiro) caminhão urbano. Para suportar tudo isso, a picape terá até duplo rodado traseiro, que são pneus duplos no eixo traseiro para aguentar mais peso e rebocar até 16,8 toneladas.

Luxo: lista de equipamentos inclui itens de sedãs topo de linha

Equipamentos de série

No que respeito ao recheio, a estreante deverá ter ar-condicionado de duas zonas; tomadas com padrão doméstico espalhadas pela cabine; câmeras de 360°; aquecimento de bancos; regulagem de distância do pedal de acelerador; retrovisor com tela para câmera traseira; piloto automático adaptativo; alerta de colisão iminente com frenagem; sensor de ponto cego; assistente de permanência em faixa.

De olho no agronegócio

Para acompanhar o bom momento, o fabricante já anunciou a expansão da rede de concessionárias, que deverá chegar a 56 pontos neste ano (atualmente, são 52 pontos). Também haverá novos programas de recompra garantida para picapes da marca, feito totalmente online, e pagamento com permuta de grãos para produtores rurais. Além de soja e milho, serão aceitas novas commodities futuramente.