Picape RAM 1500 estreia no país e tem pré-venda esgotada em 18 horas

A picape RAM 1500 foi lançada nesta semana no mercado brasileiro e esgotou na pré-venda em apenas 18 horas.

A chegada da picape de grande porte da marca do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) inaugura uma nova categoria de veículos no país, em um dos segmentos mais rentáveis da indústria automotiva.

De acordo com a montadora, as 100 unidades iniciais foram reservadas com a garantia de um sinal de 20.000 reais.

“Sabíamos do grande interesse pela 1500, mas não imaginávamos que a pré-venda terminasse tão rapidamente. Isso nos deixa confiantes de que fizemos as escolhas corretas para esse lançamento tão aguardado pelo mercado”, diz Breno Kamei, diretor da marca RAM para a América Latina.

A partir de agora, as 50 concessionárias da RAM em território nacional continuarão a receber pedidos e as entregas estão previstas para o começo de maio. O modelo custará a partir de 399.990 reais.

Apesar de se tratar de uma picape de grande porte, o veículo não exige habilitação especial para condução. Espera-se principalmente que o agronegócio impulsione as vendas do modelo no país.

A RAM 1500 é uma das picapes mais vendidas do mundo e agora chega para inaugurar uma categoria que pode ter novos players a partir de 2021.