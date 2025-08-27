Petrobras e Ibama avançam em teste que define futuro da Foz do Amazonas

A Petrobras concluiu nesta quarta-feira, 27, a Avaliação Pré-Operacional (APO) exigida pelo Ibama para o projeto de perfuração na Foz do Amazonas, localizada no litoral do Amapá, na Margem Equatorial. O procedimento é considerado o último passo do processo de licenciamento ambiental.

A APO funciona como um simulado, em que a estatal precisa demonstrar a exequibilidade de seus planos de resposta em caso de acidentes, incluindo medidas de emergência e proteção à fauna. Agora, o material entregue será analisado por técnicos do Ibama e, em seguida, submetido à chefia do órgão. Se aprovado, o parecer abrirá caminho para a emissão da licença que permitirá a perfuração.

“Esse exercício deve gastar uns três, quatro dias, depois o Ibama analisa o que foi entregue. Se não tiver nenhuma demanda adicional, já estaríamos na direção da obtenção da licença para a perfuração propriamente dita”, afirmou Magda Chambriard, presidente da Petrobras, em entrevista ao podcast De Frente com CEO, da EXAME.

O próximo passo estratégico da Petrobras

A bacia da Foz do Amazonas é hoje uma das principais prioridades da companhia. Segundo Chambriard, trata-se de uma região de águas ultraprofundas, localizada a 540 quilômetros da Ilha de Marajó e 185 quilômetros do Oiapoque, a mais de 2 mil metros de profundidade.

“Não tem nada a ver com a foz do rio ou com a ilha, mas sim com águas ultraprofundas, como já fazemos em outras regiões. É importante relativizar as preocupações”, afirma.

Para a presidente Chambriard, a exploração na Foz do Amazonas não apenas é viável, como também essencial para o futuro da Petrobras e da matriz energética nacional. Os estudos da companhia indicam que a produção do pré-sal deve atingir o pico entre 2030 e 2032. A partir daí, será necessário contar com novas reservas para evitar um declínio abrupto.

“O esforço na Margem Equatorial é um complemento natural ao pré-sal. Se quisermos manter o patamar de produção e a relevância energética do Brasil nas próximas décadas, precisamos avançar nessas fronteiras”, diz a executiva.

Risco elevado, retorno potencial

A presidente da Petrobras reconhece que a exploração em águas profundas é uma atividade de alto risco. No entanto, ressalta que a geologia da Margem Equatorial tem características semelhantes a áreas já exploradas com sucesso em outros países.

“Quando lidamos com exploração, temos que ampliar a base para aumentar as chances de sucesso. A geologia da margem equatorial é semelhante à de áreas já exploradas com êxito, o que nos dá confiança”, afirma Chambriard.

Transição e adição energética

O avanço da Petrobras na Foz do Amazonas não se choca com a agenda de energias renováveis, segundo a presidente. Para ela, a estratégia de “adição energética” é o caminho para financiar a transição.

“Estamos falando de um futuro que terá menos participação de fósseis, mas eles ainda serão relevantes nas próximas duas ou três décadas. Ao mesmo tempo, estamos investindo em etanol, biodiesel, eólica e solar. Não há nada de incongruente nisso: a exploração de hoje financia a energia de amanhã”, afirma.

Veja a entrevista completa da Magda Chambriard, presidente da Petrobras, no podcast "De frente com CEO", da EXAME.

youtube.com/watch?v=PzoaMF1YwZc&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fexame.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE