Petrobras empata com Ecopetrol nas preferências do BBI: entenda o por que

Petrobras e Ecopetrol grandes empresas petrolíferas da América Latina (Getty Images/Getty Images)
Redator
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 06h00.
Petrobras ou Ecopetrol?
Os analistas do Bradesco BBI dizem que ouvem essa pergunta com alguma frequência de investidores dedicados a aplicar recursos na América Latina.
E a partir de uma avalição sobre os prós e contras de cada uma, chegaram à conclusão de que... deu empate.
Mesmo considerando que a companhia deve desembolsar entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões entre o final deste ano e início de 2026, o BBI projeta que o dividend yield da estatal brasileira chegue a 6,7% nos próximos 12 meses, sendo pagos trimestralmente.
Os proventos tendem a ser impactados pela participação da empresa no leilão do pré-sal, em 4 de dezembro. Além disso, são grandes chances de fusões e aquisições no mercado de etanol depois que a companhia sinalizou que vai voltar a atuar no setor.
Quando se analisa o que se espera que a Ecopetrol pague em março e abril de 2026 de dividendos (com base em uma política de pagamento de 60% do lucro líquido), o BBI vê um rendimento de 6,2% para o futuro de 12 milhões de ações.
Assim, o BBI avalia que os dividendos em dinheiro a serem pagos por ambas as empresas nos próximos 12 meses são "muito semelhantes".
Avaliando custos de produção, diluição de custos e manutenção de capex por barril de petróleo equivalente, o BBI aponta que a Petrobras aparenta ser mais resistente que a Ecopetrol se os preços do petróleo continuarem com tendência de baixa até o final do ano.
Pelo cálculo do banco, a Petrobras tem um custo caixa agregado por barril de US$ 46 para manter sua produção, com o Brent ao preço de US$ 50. Na Ecopetrol, o custo seria de US$ 47,5 por barril.
A Ecopetrol tem 44% de seu Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) não ligado ao preço do petróleo em si, mas a refinarias, linhas de transmissão de energia e estradas com pedágios.
Na Petrobras, apenas 22% do Ebitda não está ligado ao preço de petróleo, e sim a refinarias e gás.
Por fim, o banco vê as duas empresas sendo influenciadas pela política - assim como a Petrobras, a Ecopetrol é uma estatal.
Na Colômbia, a eleição ocorrerá já em março do ano que vem, o que, para o BBI é uma influência que vai se desfazer mais cedo do que no Brasil, onde o pleito ocorre somente em outubro.
E nesse longo caminho, a casa vê Petrobras engajada em investimentos, que tendem a reduzir os dividendos sobre os resultados do ano que vem.