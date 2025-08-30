Petrobras empata com Ecopetrol nas preferências do BBI: entenda o por que

Petrobras ou Ecopetrol?

Os analistas do Bradesco BBI dizem que ouvem essa pergunta com alguma frequência de investidores dedicados a aplicar recursos na América Latina.

E a partir de uma avalição sobre os prós e contras de cada uma, chegaram à conclusão de que... deu empate.

Do lado da Petrobras...

Mesmo considerando que a companhia deve desembolsar entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões entre o final deste ano e início de 2026, o BBI projeta que o dividend yield da estatal brasileira chegue a 6,7% nos próximos 12 meses, sendo pagos trimestralmente.

Os proventos tendem a ser impactados pela participação da empresa no leilão do pré-sal, em 4 de dezembro. Além disso, são grandes chances de fusões e aquisições no mercado de etanol depois que a companhia sinalizou que vai voltar a atuar no setor.

A Ecopetrol por sua vez...

Quando se analisa o que se espera que a Ecopetrol pague em março e abril de 2026 de dividendos (com base em uma política de pagamento de 60% do lucro líquido), o BBI vê um rendimento de 6,2% para o futuro de 12 milhões de ações.

Assim, o BBI avalia que os dividendos em dinheiro a serem pagos por ambas as empresas nos próximos 12 meses são "muito semelhantes".

Custo de produção

Avaliando custos de produção, diluição de custos e manutenção de capex por barril de petróleo equivalente, o BBI aponta que a Petrobras aparenta ser mais resistente que a Ecopetrol se os preços do petróleo continuarem com tendência de baixa até o final do ano.

Pelo cálculo do banco, a Petrobras tem um custo caixa agregado por barril de US$ 46 para manter sua produção, com o Brent ao preço de US$ 50. Na Ecopetrol, o custo seria de US$ 47,5 por barril.

A Ecopetrol tem 44% de seu Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) não ligado ao preço do petróleo em si, mas a refinarias, linhas de transmissão de energia e estradas com pedágios.

Na Petrobras, apenas 22% do Ebitda não está ligado ao preço de petróleo, e sim a refinarias e gás.

Do ponto de vista político...

Por fim, o banco vê as duas empresas sendo influenciadas pela política - assim como a Petrobras, a Ecopetrol é uma estatal.

Na Colômbia, a eleição ocorrerá já em março do ano que vem, o que, para o BBI é uma influência que vai se desfazer mais cedo do que no Brasil, onde o pleito ocorre somente em outubro.

E nesse longo caminho, a casa vê Petrobras engajada em investimentos, que tendem a reduzir os dividendos sobre os resultados do ano que vem.