PepsiCo quer 30% de pessoas negras em cargos de liderança no Brasil

A fabricante de bens de consumo PepsiCo reforça o compromisso global em prol da equidade racial firmado no ano passado e, com gancho no Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, comemorado em 21 de março, anuncia a meta brasileira de atingir 30% de pessoas negras em cargos de liderança até 2025.

A empresa tem hoje a inclusão racial como um pilar de sua estratégia em todo o mundo, um exemplo é o anunciou feito em junho, do investimento de mais de US$ 400 milhões em cinco anos, com foco nos Estados Unidos, para promover o desenvolvimento da comunidade negra e aumentar a sua representação na PepsiCo. Por aqui, a empresa ampliará os investimentos em programas de incentivo e políticas internas voltadas para a atração e desenvolvimento de profissionais negros e negras no país.

"Sabemos que temos um longo caminho a percorrer em prol da diversidade racial, mas reforçamos o nosso compromisso traçando uma jornada que seguirá em ritmo acelerado, a partir dos nossos programas internos e das parcerias que firmamos com as principais entidades do setor", diz Fábio Barbagli, vice-presidente de recursos humanos da PepsiCo no Brasil.

Seleção e desenvolvimento

Na PepsiCo, a seleção de candidatos para o estágio e trainee é realizada às cegas em relação à etnia, gênero, fluência em idiomas ou mesmo universidade e curso. No processo de estágio de 2021, 45% dos contratados são negros.

Além disso, o programa de mentoria para profissionais negros e negras foi lançado em 2019, com foco no desenvolvimento de carreira e na ampliação de horizontes desses profissionais dentro da empresa. Os participantes têm sessões mensais em que podem desenvolver suas competências, ampliar seus conhecimentos, explorar novas formas de atuação, sendo orientado por um mentor mais experiente, para que possam traçar caminhos para ocuparem cargos de liderança dentro da PepsiCo. Em 2020, os mentorados foram contemplados com uma bolsa de idiomas para o aprendizado do inglês.

Compromisso

Com o intuito de fomentar ainda a representatividade e equidade racial na companhia, a PepsiCo e mais 12 outras grandes empresas do país assinaram o Compromisso pela Equidade Racial, movimento formado no ano passado por companhias e instituições comprometidas com a promoção da inclusão racial e a superação do racismo, com objetivo de combater o racismo estrutural, acelerando mudanças efetivas em toda sociedade.

Como iniciativa, a empresa criou os Grupos de Afinidades (ERGs), formados por funcionários e funcionárias voluntários(as) que se unem para discutir temas e ações efetivas para os pilares de Raça, LGBTI+, PCD, Gerações e Equidade de Gênero. O Negrow, grupo destinado para debates em torno de questões raciais, busca alavancar uma agenda de engajamento interno e externo, à medida em que são fundamentais para uma representação de mudança efetiva na sociedade e dentro da companhia.

Em agosto de 2020, a companhia, por meio das área de Segurança Corporativa e Diversidade, iniciou sua jornada para o lançamento do programa chamado Diversicurity (junção de Diversidade em Security), com o intuito de compartilhar conhecimento e conscientização sobre diversidade, equidade e inclusão entre os mais de 170 prestadores de serviços de Segurança Patrimonial que atuam nas fábricas e CDVs da companhia no país.

O projeto visa trazer essa narrativa para o dia a dia desses prestadores de serviços por meio de encontros, lives, vídeos e materiais sobre as temáticas Raça, Gênero, PcD, Gerações e LGBTI+. Em fevereiro, tivemos duas sessões especiais sobre Letramento Racial com esses(as) funcionários(as) terceiros(as), alcançando 81% de participação.