Passatempo vai voltar à receita original? Entenda o que está por trás de novo sabor

Na última terça-feira, 11, a Nestlé anunciou que uma de suas clássicas marcas de biscoito, o Passatempo, vai ganhar uma nova edição inspirada no "sabor dos anos 2000".

As principais características da nova Passatempo são o biscoito com perfil mais amanteigado e recheio de toque de baunilha.

Segundo a gigante de alimentos, a receita foi revisitada para "atender as atuais expectativas de paladar e aos pedidos do público". "A decisão de reformular veio após uma série de pesquisas que indicaram que a receita dos anos 2000 foi a mais marcante entre os consumidores", diz a empresa em nota.

A reformulação, no entanto, não é uma recriação exata do clássico, mas uma inspiração baseada no sabor original. Essa mudança ocorre em um cenário desafiador para toda a indústria alimentícia, especialmente no que diz respeito ao preço do cacau.

Segundo estudo da ONG britânica Christian Aid, os preços do cacau dispararam 400% nos últimos anos, reflexo de eventos climáticos extremos, como secas e chuvas intensas, que afetaram a produção na África Ocidental.

Em setembro de 2023, o índice de preço do açúcar atingiu o nível mais alto em treze anos. Segundo a Organização das Nações Unidas, o aumento no preço na época foi motivado pelo impacto do fenômeno El Niño nas colheitas de Tailândia e Índia.

Apesar de ter melhorado momentaneamente em 2024, tudo indica que o preço continue apertado este ano. Em nota, a Nestlé ressalta: a nova formulação não contou com qualquer aumento de açúcar em relação à versão anterior.

Outro fator que vem abalando a indústria é que a Anvisa tornou obrigatória a ilustração de uma lupa preta em embalagens de alimentos com alto teor de sódio, gordura saturada ou açúcar. Junto com o aumento de custos, essa movimentação fez com que muitas marcas adaptassem as suas receitas.

A própria Nestlé adaptou as receitas dos biscoitos Bono e Negresco. Mais recentemente, a Bauducco virou alvo de críticas após consumidores perceberem que a embalagem do biscoito não tinha mais "chocolate ao leite" e sim "sabor de chocolate ao leite", indicando uma substituição do cacau.

O "Passatempo Sabor da Infância" já está presente em pontos de venda pelo Brasil.