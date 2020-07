PagSeguro compra a ZYGO para ajudar PMEs a montar programas de fidelidade

A PagSeguro anunciou, nesta terça-feira, 28, que adquiriu a fornecedora de tecnologia e software ZYGO. O valor não foi divulgado. A ZYGO é uma plataforma de envolvimento e fidelização de clientes que permite que micro, pequenos e médios comerciantes adquiram, envolvam e aumentem sua base de clientes, oferecendo programas personalizados de marketing e fidelidade e fornecendo insights e análises do consumidor.

Além disso, desde o início da pandemia, a ZYGO desenvolveu sua plataforma proprietária e gratuita de entrega de alimentos, chamada Delivery do Bem, ajudando pequenos e médios bares e restaurantes a vender por meio de canais on-line.

“A aquisição da ZYGO nos traz um dos melhores softwares de CRM de autoatendimento para o envolvimento do cliente, o que permite que micro, pequenos e médios comerciantes personalizem seus próprios programas de fidelidade e iniciativas de automação de marketing. Combinada com a nossa escala, essa aquisição nos ajudará a aumentar nossa proposta de valor agregado para milhões de comerciantes, ajudando-os a conhecer e envolver seus clientes e, consequentemente, vender mais” diz Ricardo Dutra, CEO do PagSeguro PagBank, em nota na Nyse.