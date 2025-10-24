Padaria em SP aposta em robô para agilizar atendimento

A padaria Villa Grano, localizada na zona sul de São Paulo, encontrou na tecnologia uma alternativa para enfrentar a falta de mão de obra no setor. O estabelecimento passou a utilizar um robô garçom para agilizar o atendimento e liberar os funcionários para outras tarefas.

Batizado de Virgulino, o equipamento foi desenvolvido pela fabricante chinesa Keenon e é capaz de transportar até quatro bandejas por vez. O robô leva os pedidos às mesas, recolhe louças e até agradece aos clientes, segundo publicou Época Negócios. A informação foi confirmada pela EXAME.

Tecnologia ajuda a otimizar o atendimento e reorganizar equipes

De acordo com o proprietário da Villa Grano, Luis Ferreira, o uso do robô tem como objetivo melhorar a eficiência operacional sem substituir o trabalho humano.

À Época, o executivo disse que a dificuldade em contratar novos funcionários aumentou nos últimos anos, impulsionada por fatores como o crescimento de trabalhos informais — a exemplo dos motoristas de aplicativo — e a busca da Geração Z por jornadas mais flexíveis, pouco compatíveis com o ritmo de uma padaria tradicional.

Com menos de um mês em funcionamento, o robô se tornou parte do cotidiano do estabelecimento e também um atrativo para o público. O uso do equipamento tem gerado divulgação espontânea nas redes sociais e interesse de outros comerciantes.

A novidade foi anunciada na página do estabelecimento no Instagram em 30 de setembro. Diante dos resultados, o empresário informou que encomendou cinco novos robôs para as demais unidades da rede, mas ainda sem prazo para o início das operações