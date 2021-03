Os planos da Culligan para dominar o mercado de purificadores de água

Atualmente, apenas 15% a 20% dos lares brasileiros têm um purificador de água, segundo levantamento realizado pela consultoria Bain & Company para a Culligan, líder mundial de soluções de tratamento de água. Presente em mais de 50 milhões de lares em 90 países, a companhia está no Brasil desde 2019, quando adquiriu a IBBL, empresa com mais de 35 anos de atuação no mercado nacional de purificação e refrigeração de água com produtos em mais de 1,5 milhão de lares e negócios do país.

O índice relativamente baixo mostra o potencial de crescimento desse mercado no país. É nisso que a agora Culligan América Latina aposta para crescer. E a meta é arrojada: triplicar o tamanho do negócio em até cinco anos.

Os planos da empresa estão fluindo como a água em seus purificadores. Em 2018, antes da aquisição, a IBBL era a terceira maior empresa do setor e tinha 12% do mercado, com base em dados da consultoria GFK. Em 2020, a Culligan América Latina vendeu 300.000 aparelhos no Brasil e fechou o ano com 22% do mercado, encostando no primeiro colocado do setor. A meta é chegar à liderança já em 2022.

“O Brasil, como outros países da América Latina, ainda está fazendo a transição do garrafão para o purificador de água. Mas esse mercado cresce dois dígitos por ano, uma evolução próxima a do mercado chinês”, afirma Sidney Del Gaudio, presidente da Culligan América Latina. “E o mercado brasileiro será a base para desenvolver o negócio em toda a região.”

A empresa também leva em consideração a tendência de piora na qualidade da água que atinge todo o planeta para traçar sua expansão no Brasil. “Aqui, além de novos contaminantes, como agrotóxicos e hormônios, o insumo sofre com a qualidade ruim dos canais de distribuição, sem contar que o saneamento básico nem sequer chega à maioria da população”, diz o executivo. “Acaba sobrando para o consumidor achar uma solução e se cuidar.”

Torneira inteligente

Para alcançar suas metas de crescimento no Brasil, a Culligan América Latina aposta no tripé — gestão, novas tecnologias e aquisições. O primeiro fundamento foi o que permitiu à empresa ganhar mercado no país ao transformar um negócio familiar em uma empresa de atuação global. Isso implica uma administração mais moderna e recursos para colocar os planos em prática, como treinamento de equipe, investimento na operação e em inovação.

A segunda frente será suportada pelo lançamento de produtos com tecnologias voltadas para a saúde e o bem-estar dos clientes e que os concorrentes nacionais não têm. Entra nessa lista de inovações o Zip Water, produzido na Austrália: uma torneira que filtra água que pode sair quente, gelada e até com gás.

Outra inovação prevista para ser lançada em breve no país é o purificador por osmose reversa para uso residencial, um processo que produz água tão pura que é utilizada até pelas indústrias farmacêuticas e de bebidas.

“Nosso propósito em todo o mundo é cuidar das pessoas por meio do tratamento da água, especialmente os consumidores mais conscientes e preocupados com a saúde”, aponta Del Gaudio. “Com a pandemia, este zelo tornou-se vital e queremos trazer as melhores soluções e tecnologias para o cuidado com as pessoas.”

A terceira parte do tripé está focada em aquisições e parcerias estratégicas no Brasil e na América Latina. “Nosso objetivo é crescer o mercado e consolidar a indústria, então estamos abertos para ampliar o negócio de forma não orgânica”, afirma o presidente da Culligan América Latina.

De olho nas tendências

Entre os planos da empresa está, até mesmo, usar a estrutura global do grupo para exportar produtos produzidos no Brasil com a marca IBBL. Pesa na decisão o fato de a Culligan ser a líder de mercado em vários lugares do mundo, da Oceania, com a marca Zip, passando pela Europa Ocidental, com produtos da Blupura, e, claro, com a marca Culligan nos Estados Unidos.

Aqui no Brasil, a empresa desenvolve tecnologia atenta à demanda do mercado. No ano passado, lançou três produtos voltados para as novas necessidades por conta da pandemia de covid-19, que compõem a Linha Protect, bebedouros com sensores e dispositivos que dispensam o contato direto das mãos para ser utilizados.

Outra novidade, lançada neste ano, é a linha de produtos Viváx com quatro purificadores pensados para uso residencial ou para pequenos negócios. “Ter acesso às tecnologias da Culligan lançadas em outros países e ao suporte técnico da empresa permitiu acelerar os lançamentos no Brasil”, conta Del Gaudio.

Aqui no Brasil, além de purificadores de água residenciais, principal negócio da empresa, a Culligan Latam produz bebedouros com refrigeração e suporte para garrafões de água; purificadores corporativos para locais com grande capacidade de pessoas, como aeroportos, escolas ou shoppings; máquinas especiais para uso comercial e refis purificadores, responsáveis diretos pela melhoria da água.

