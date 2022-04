Os destinos mais buscados pelos brasileiros em março

Laços culturais, similaridade linguística e facilidade de viajar para outros países da Europa sempre fizeram de Portugal o destino mais procurado pelos brasileiros. Dois anos após a pandemia, o território lusitano continua na liderança.

Últimos dias – Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

Segundo dados da Viajanet, agência de viagens online, em março Lisboa foi o destino internacional mais comprado na plataforma pelos turistas do Brasil. Na sequência, quase empatados, estão Orlando, Miami e Porto.

Já quando o assunto são as viagens nacionais, São Paulo, mais precisamente viagens com destino ao aeroporto de Guarulhos foram as mais escolhidas pelos brasileiros, seguido pelos bilhetes com destino a Congonhas. O Rio de Janeiro aparece como terceiro lugar na preferência.

As mulheres são a maioria no público do ViajaNet, representando quase 59% das visitas na plataforma, e a faixa etária de maior alcance é de 25 a 34 anos (29,16%), seguida pelos jovens de 18 a 24 anos (22,41%) e pelos viajantes de 35 a 45 anos (19,54%).

“Após dois anos de incertezas e muitos protocolos, as pessoas se sentem mais seguras para retomar as viagens. E com a população vacinada, este ano indica ser promissor para a volta do turismo”, afirma Daniely de Oliveira, gerente de comunicação do ViajaNet.

Top 10 destinos internacionais mais buscados

1º - Lisboa - 12,1%

2º - Orlando - 5,9%

3º - Miami- 5,8%

4º - Porto - 5,6%

5º - Nova Iorque - 5,5%

6º Santiago - 5,1%

7º- Buenos Aires - 3,6%

8º - Paris - 3,3%

9º - Madrid - 3,2%

10º - Londres - 3,1

Top 10 destinos nacionais mais buscados

1º São Paulo (GRU) - 10,2%,

2º - São Paulo (Congonhas) - 6,8%.

3º - Rio de Janeiro - 6,6%

4º -Salvador - 6,1%

5º- Fortaleza - 6%

6º - Recife - 5,9%

7º- Brasília - 4%

8º- Porto Alegre - 3,3%

9º - Florianópolis - 3,3%

10º - Rio de Janeiro (GIG) - 3,1%