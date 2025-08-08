OpenAI lança GPT-5: veja os preços para acessar o novo modelo de inteligência artificial

A OpenAI anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, 7, o lançamento do GPT-5, a mais recente e avançada versão de seu modelo de inteligência artificial, utilizado no ChatGPT.

A novidade estará disponível para usuários dos planos pagos da plataforma, com preços que variam entre US$ 20 e US$ 200 por mês, dependendo do nível de acesso e funcionalidades inclusas.

O que o GPT-5 traz de novo?

O novo modelo traz recursos inéditos, como o GPT-5 Thinking, que permite ao sistema explicitar cadeias de raciocínio de forma estruturada, e ferramentas de visualização gráfica de conceitos, que ampliam a capacidade de compreensão de ideias complexas.

GPT-5

Tais funcionalidades indicam uma evolução significativa não apenas em qualidade de resposta, mas também em capacidade cognitiva simulada, ampliando o leque de aplicações da IA em ambientes profissionais.

A promessa da OpenAI é que o GPT-5 tenha desempenho equivalente ao de especialistas com doutorado em diversas áreas, incluindo ciências, direito, engenharia e negócios.

Acesso liberado via planos Plus, Pro, Teams e Enterprise

O modelo GPT-5 será acessível para quem assinar o plano Plus, ao custo de US$ 20 mensais, com algumas limitações de uso. Já os usuários dos planos Pro (US$ 200/mês), Teams (US$ 25/mês no anual ou US$ 30/mês no mensal) e Enterprise terão acesso ilimitado ao novo modelo, com performance otimizada e recursos exclusivos.

Além disso, a OpenAI reforçou que o GPT-5 representa um avanço importante em termos de confiabilidade: o modelo comete 45% menos erros que o GPT-4o e 80% menos do que o GPT-3.5.

A nova fase da IA e as oportunidades para profissionais

A chegada do GPT-5 marca mais um passo na corrida tecnológica entre as big techs, especialmente no campo da inteligência artificial generativa.

A evolução dos modelos da OpenAI reforça a necessidade de profissionais capacitados para trabalhar com essas ferramentas.

Dominar o uso e a personalização de modelos como o GPT-5 pode abrir portas em setores como tecnologia, marketing, análise de dados, educação corporativa e consultoria.

Mais do que um diferencial técnico, entender a lógica e o funcionamento desses sistemas se torna um requisito essencial para quem busca se posicionar de forma estratégica no mercado.

