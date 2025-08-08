Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

OpenAI lança GPT-5: veja os preços para acessar o novo modelo de inteligência artificial

Nova versão do ChatGPT promete respostas mais precisas e funções avançadas; planos vão de US$ 20 a US$ 200

(MASTER/Getty Images)

(MASTER/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 15h51.

Última atualização em 8 de agosto de 2025 às 17h00.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

A OpenAI anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, 7, o lançamento do GPT-5, a mais recente e avançada versão de seu modelo de inteligência artificial, utilizado no ChatGPT. 

A novidade estará disponível para usuários dos planos pagos da plataforma, com preços que variam entre US$ 20 e US$ 200 por mês, dependendo do nível de acesso e funcionalidades inclusas. 

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

O que o GPT-5 traz de novo?

O novo modelo traz recursos inéditos, como o GPT-5 Thinking, que permite ao sistema explicitar cadeias de raciocínio de forma estruturada, e ferramentas de visualização gráfica de conceitos, que ampliam a capacidade de compreensão de ideias complexas.

GPT-5

GPT-5

Tais funcionalidades indicam uma evolução significativa não apenas em qualidade de resposta, mas também em capacidade cognitiva simulada, ampliando o leque de aplicações da IA em ambientes profissionais.

A promessa da OpenAI é que o GPT-5 tenha desempenho equivalente ao de especialistas com doutorado em diversas áreas, incluindo ciências, direito, engenharia e negócios.

Acesso liberado via planos Plus, Pro, Teams e Enterprise

O modelo GPT-5 será acessível para quem assinar o plano Plus, ao custo de US$ 20 mensais, com algumas limitações de uso. Já os usuários dos planos Pro (US$ 200/mês), Teams (US$ 25/mês no anual ou US$ 30/mês no mensal) e Enterprise terão acesso ilimitado ao novo modelo, com performance otimizada e recursos exclusivos.

Além disso, a OpenAI reforçou que o GPT-5 representa um avanço importante em termos de confiabilidade: o modelo comete 45% menos erros que o GPT-4o e 80% menos do que o GPT-3.5.

A nova fase da IA e as oportunidades para profissionais

A chegada do GPT-5 marca mais um passo na corrida tecnológica entre as big techs, especialmente no campo da inteligência artificial generativa. 

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

A evolução dos modelos da OpenAI reforça a necessidade de profissionais capacitados para trabalhar com essas ferramentas.

yt thumbnail

Dominar o uso e a personalização de modelos como o GPT-5 pode abrir portas em setores como tecnologia, marketing, análise de dados, educação corporativa e consultoria

Mais do que um diferencial técnico, entender a lógica e o funcionamento desses sistemas se torna um requisito essencial para quem busca se posicionar de forma estratégica no mercado.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA
Próximo

Mais de Carreira

Três novas ferramentas do Gemini para impulsionar os estudos e melhorar seu aprendizado

Essa nova ferramenta de IA cria mundos interativos a partir de simples comandos de texto

Olimpíada Internacional de Economia: Brasil conquista Top 1 Global em Economia e Finanças

IA do Google que ajuda na ciência? Conheça o DeepPolisher, uma nova ferramenta de aprendizado

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin 'esfriou' e enfrenta pausa em ciclo de alta, com investidores cautelosos

Carreira

Três novas ferramentas do Gemini para impulsionar os estudos e melhorar seu aprendizado

Brasil

Com segurança reforçada, Alexandre de Moraes recebe homenagem no Tribunal de Contas de SP

Mercados

Gás de cozinha mais barato? Preços podem cair com volta de Petrobras à distribuição