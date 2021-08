OLX se firma no setor automotivo com primeiro evento para profissionais

A plataforma OLX, líder nas transações de compra e venda de carros usados no país, abriu nesta terça-feira, 10, as inscrições para seu primeiro evento para profissionais do setor automotivo. O Conecta Autos, que será realizado de forma online e gratuita, acontecerá entre os dias 19 e 21 de outubro. A primeira edição do evento contará com conteúdos exclusivos nacionais e internacionais, voltados para a discussão de estratégias e práticas de negociação e vendas, tendências do mercado e digitalização e inovação.

O lançamento reforça a liderança da empresa no setor, buscando não só atuar no consumo mas também impactar o mercado que atua, trazendo discussões sobre as mudanças e o futuro do setor.

Com consumidores mudando seus hábitos de consumo para o ambiente online, as concessionárias passaram a perder espaço para as plataformas digitais, como a OLX, Webmotors e Mercado Livre, reforçando a concorrência dos serviços online. A facilidade de escolher um modelo pelo celular, preencher documentos de forma remota e receber o carro em casa se tornou ainda mais atrativo durante a pandemia. Em 2021, comprar um veículo acabou se tornando tão simples quanto comprar uma peça de roupa online.

Durante a inscrição, o usuário poderá escolher entre a categoria gratuita e a paga. Caso opte pelo acesso livre (grátis), o participante terá acesso a todos os contúdos dos dois palcos disponíveis ao vivo. Caso escolha a opção Conectado, terá acesso ao conteúdo por 30 dias após o evento, além de um módulo extra do OLX Ensina, oferecido a 129 reais, com possibilidade de pagamento à vista ou parcelado em até 13 vezes. Para os participantes da modalidade Conecte, será oferecido um kit exclusivo para as inscrições até 24 de setembro.

“Trabalhamos na construção de um evento de grande importância e impacto no setor para que o Conecta Autos seja uma referência no mercado automotivo nacional e da América Latina”, explica Flávio Passos, vice-presidente de Autos e Comercial da OLX. “Somos líder do mercado online de compra e venda de automóveis nacional e, com nossa expertise, podemos promover discussões relevantes, sendo referência e inspiração para apontar os rumos e tendências do segmento de Autos", acrescenta o executivo.

As inscrições para o evento podem ser feitas através deste link.

Além dos carros

Em outubro de 2020, a OLX concluiu a compra do site de classificados online Zap Imóveis. Além de investir em inteligência artificial para otimizar a experiência do usuário, a plataforma queria mudar a forma como imobiliárias e incorporadoras fazem negócios.

A empresa também investiu no setor de meios de pagamento, quando lançou a carteira digital OLX Pay, que facilita as negociações e compras dentro da plataforma. O usuário conta com uma garantia da OLX, que só libera o pagamento para o vendedor quando o comprador confirmar que a compra foi concluída. Esta função é gratuita para os compradores, contando com uma taxa de administração por parte dos vendedores.

