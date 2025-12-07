'Olheiro digital': o próximo Neymar pode ser escolhido por uma IA

A Footbao quer encurtar o caminho entre um jovem talentoso e um clube profissional usando inteligência artificial para analisar vídeos e indicar jogadores promissores.

A startup atua como um “olheiro digital”: atletas e famílias publicam lances de treinos ou jogos na plataforma, e uma IA organiza, compara e ranqueia desempenhos para equipes que buscam novos nomes.

A proposta surgiu a partir de uma realidade já conhecida no Brasil. O país é um celeiro de talentos, mas também um terreno onde oportunidades dependem de contatos, viagens e seletivas presenciais. Pela Footbao, esse processo passa a caber no celular.

Em breve, ao menos três clubes da Série A devem entrar para o Footbao em busca de futuras apostas para o futebol brasileiro. A informação foi divulgada com exclusividade para a EXAME.

O que é a Footbao?

A Footbao nasceu na Europa, fundada pelo italiano Francesco Ciringione, e opera com time internacional. O CEO é Nick Rappolt, executivo britânico que assumiu a rotina global da empresa e lidera a expansão no Brasil.

O país foi o primeiro grande mercado da plataforma e virou o centro da estratégia. A startup recebeu um aporte de US$ 5 milhões no fim de 2024 e usa o capital para entrar em novas praças na América Latina e na Europa.

Como funciona?

O aplicativo é uma mistura de marketplace, plataforma de vitrine e rede social, com busca por posição, idade e desempenho.

O atleta cria um perfil com informações básicas — posição preferida, altura, peso e histórico esportivo — e publica vídeos. Clubes e analistas, por sua vez, filtram e acompanham jogadores usando esses dados.

O objetivo é também reduzir riscos comuns na base do futebol, como a dependência de intermediários informais (ou "olheiro").

“Tem muita gente que não sabe por onde começar, com quem falar, qual o caminho para chegar a uma peneira ou a um clube”, diz Gilmar Veloz, Chefe de Futebol da Footbao no Brasil.

Ao colocar o processo numa plataforma aberta, a empresa tenta oferecer um roteiro mais direto e seguro para famílias que buscam oportunidades para filhos e filhas.

Pais e responsáveis participam bastante do início da jornada esportiva. A Footbao aceita que adultos subam vídeos de crianças e adolescentes, especialmente na fase em que ainda não há autonomia plena.

Conforme a idade avança, o próprio atleta assume a conta e passa a montar o portfólio de jogos e treinos.

A IA também atua como curadoria.

O sistema identifica se o conteúdo enviado é, de fato, uma partida ou treino, descarta vídeos que não se encaixam no padrão da plataforma e organiza o material para facilitar a comparação entre atletas.

Cases de sucesso

Esse modelo já gerou um primeiro caso de transferência internacional.

Um brasileiro de 18 anos foi selecionado em uma peneira via Footbao, ganhou uma semana de testes na Itália e acabou contratado por um time da segunda divisão.

A empresa trata o episódio como prova de que a tecnologia pode abrir portas mesmo para quem não está no radar dos grandes centros.

Outro exemplo é a jogadora Gloria Gasparini, do Corinthians e Seleção Brasileira Feminina Sub-20, além de 16 atletas em clubes espalhados pelo país.

Desde 2023, a Footbao tem 4.500 atletas brasileiros registrados na base de dados. Hoje, são 10 clubes parceiros ativos, com negociações em andamento com 3 clubes da Série A.

A aposta brasileira

A Footbao tenta se posicionar como parte de uma transformação mais ampla do esporte. “Clubes querem vantagem competitiva para achar talento antes dos outros. A tecnologia virou uma peça desse jogo”, diz Nick.

No Brasil, onde existem centenas de milhares de jovens em escolas, projetos sociais e times de bairro, a promessa é ampliar a vitrine sem exigir a mesma estrutura física de antes.

Na prática, a empresa aposta em um novo tipo de funil. Primeiro, dá visibilidade. Depois, organiza e compara o desempenho. Por fim, conecta o nome certo ao teste certo.

Se der certo, a próxima joia do futebol brasileiro não precisa mais depender de estar no lugar certo, na hora certa. Pode aparecer em um vídeo de celular — e ser encontrada por uma IA.